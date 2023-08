Álvaro Fidalgo responde a las críticas y abucheos al América

Las Águilas del América volvieron a volar y derrotaron 3-2 a los Rayos del Necaxa en la cancha del Estadio Azteca en duelo correspondiente a la Jornada 5 del Apertura 2023; sin embargo no fue una noche tan redonda e incluso algunos jugadores como Miguel Layún o Emilio Lara se llevaron abucheos por parte de los aficionados presentes, igual que en otros duelos le tocó a alguien como Álvaro Fidalgo que hoy fue el capitán de los azulcrema y respondió a las críticas.

“Entiendo que la gente esté cansada, vienen de muchos fracasos que llevamos en estos años, al final es entendible, tenemos que cambiar eso ganando títulos, partidos, es normal… pero creo hay que aceptar las críticas, llevo yendo al Bernabéu desde los 12 años y he visto que abuchean a Cristiano Ronaldo, que no nos toque a nosotros que no somos nadie, somos jugadores normales, hay que cambiar esos abucheos con resultados, no queda de otra”, mencionó el español al finalizar el encuentro.

André Jardine defiende a Emilio Lara tras abucheos en el Azteca

“Tenemos que tener calma, es un gran jugador, ya tiene muchos minutos pero cuando el entorno es positivo, no sólo Lara, todo nuestro equipo es joven, los jóvenes sienten más, si comienza algún abucheo lo van a sentir, desafortunadamente perdemos dos centrales como Néstor y Cáceres, pero aquí estamos para corregirlos, avanzarlos, con la certeza qué tienen un futuro muy grande”, mencionó el estratega en conferencia de prensa.

Por otro lado André Jardine aplaudió el esfuerzo de sus jugadores y aceptó que aunque aún tienen cosas por mejorar, siempre es mejor corregir las fallas con un triunfo y tres puntos en la bolsa.

“Primero la alegría porque la victoria era muy importante, siempre con la señal de alerta tenemos que ser más consistentes defensivamente, aún cometemos muchos errores, pero cuando ganas el partido puedes corregir con 3 puntos”.