¡ÚLTIMA HORA! América anuncia importante baja previo al partido contra Cruz Azul

Santiago Naveda ha dejado de ser futbolista del Club América, luego de que el conjunto de Coapa confirmara la baja de su contención quien abandona la institución luego de una tercera etapa en la que fue borrado por completo por André Jardine y ahora también por Guillermo Almada.

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Santiago Naveda deja a América para fichar por Venados de Yucatán

Santiago Naveda regresó al Club América en el Apertura 2025 procedente de Santos Laguna, pero en tres torneos no disputó ni un solo minuto y su actividad se limitó a compromisos de la categoría Sub 21, por lo que el jugador ha decidido buscar otras alternativas.

El contención deja a las Águilas para probar suerte en los Venados de Yucatán de la Liga de Expansión MX, equipo que hoy mismo lo presentó a través de sus redes sociales y donde buscará recuperar la confianza que le permitió destacar en sus primeros torneos y que incluso lo llevaron al futbol europeo.

Naveda fue registrado por el América para este Apertura 2026, pero no ha sumado minutos luego de seis jornadas e incluso no tiene actividad con el primer equipo de las Águilas desde la Supercopa MX del 2024 disputado el 30 de junio.

Gracias por haber portado nuestros colores, Santiago Naveda. 🦅



¡Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos! 💪 pic.twitter.com/AiYEQL78Z2 — Club América (@ClubAmerica) September 8, 2026

En este lapso tuvo un paso por los Santos Laguna en donde jugó 13 partidos entre el Apertura 2024 y Clausura 2025 antes de regresar a las Águilas.

Además de Azulcremas y Guerreros, Naveda también tuvo un paso por el Miedz Legnica de la Ekstraklasa (Primera División de Polonia) en donde disputó 21 partidos entre Liga y Copa e incluso convirtió un gol.

“ ¡BIENVENIDO, SANTIAGO NAVEDA! El mediocampista mexicano llega a Yucatán para defender los colores de Venados FC.️ Con experiencia en Liga MX y fútbol europeo, está listo para este nuevo reto. ¡A romperla en Yucatán, Santi!", anunciaron los Venados de Yucatán para presentar al jugador.

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