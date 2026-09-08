CONFIRMADO: El MEXICANO que cambió la UEFA Champions League para jugar con Rayados de Monterrey

El sueño de muchos jugadores es disputar la UEFA Champions League; sin embargo, Orbelín Pineda renunció a esa posibilidad para aceptar la oferta de los Rayados de Monterrey y llegar al cuadro regio como el fichaje estelar para el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y de la Leagues Cup.

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Orbelín Pineda renunció a jugar la UEFA Champions League por la Liga BBVA MX

Orbelín Pineda se proclamó campeón de la Superliga de Grecia en la temporada 2025-26 con el AEK de Atenas, lo que le dio a su equipo la posibilidad de disputar la UEFA Champions League a través de la etapa de clasificación.

Sin embargo, el mexicano decidió no renovar su contrato con los griegos, a pesar de ser uno de los jugadores más importantes de la escuadra, y atender el llamado de los Rayados para esta campaña.

Pineda ya había disputado competiciones europeas con el AEK de Atenas al participar en la fase de grupos de la UEFA Europa League de la temporada 2023-24 y la UEFA Conference League 2025-26 llegando hasta los Cuartos de Final en donde cayó ante el Rayo Vallecano.

Orbelín Pineda en un partido con el AEK

Previamente, el mexicano había jugado la fase de clasificación de la UEFA Champions League, aunque no pudo superar la instancia.

Con su regreso a la Liga BBVA MX, el 'Maguito' renunció a la posibilidad de enfrentarse a equipos de la talla del LASK de Austria, Shakhtar, Manchester City, Real Madrid, Como 1907, Galatasaray y Roma en la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

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