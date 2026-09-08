OFICIAL: Selección Mexicana jugará en Aguascalientes la Fecha FIFA de octubre

La Selección Mexicana Femenil confirmó a través de sus redes sociales que su próximo partido de Fecha FIFA de octubre tendrá como sede el Estadio Victoria de Aguascalientes en donde se enfrentarán a su similar de Jamaica en compromiso amistoso.

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Selección Mexicana Femenil se enfrentará a Jamaica en Aguascalientes

La cancha del Estadio Victoria de Aguascalientes será la sede del encuentro de la Selección Mexicana Femenil ante su similar de Jamaica el próximo viernes 9 de octubre en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

"Aguascalientes, nos vemos en octubre. La primera parada de esta Fecha FIFA ya tiene sede. Una noche para vivir a La Femenil en casa, sentir la tribuna y ser parte del camino rumbo a lo que viene. ¡Vamos todas!", compartió la Selección Nacional Mexicana Femenil a través de sus redes sociales para anunciar el encuentro.

𝗔𝗚𝗨𝗔𝗦𝗖𝗔𝗟𝗜𝗘𝗡𝗧𝗘𝗦, nos vemos en 𝗢𝗖𝗧𝗨𝗕𝗥𝗘. 😍🔜🇲🇽



La 🚦primera parada de esta Fecha FIFA ya tiene sede. 🏟️



Una noche para vivir a La Femenil en casa, sentir la tribuna y ser parte del camino rumbo a lo que viene. 𝑽𝑨𝑴𝑶𝑶𝑶𝑺 𝑻𝑶𝑫𝑨𝑨𝑨𝑨𝑺!! 💚… pic.twitter.com/0bNyqr09pc — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) September 7, 2026

La Selección Mexicana volverá a enfrentarse a Jamaica el martes 13 de octubre; sin embargo, aun no se ha revelado la sede en la que se jugará este segundo amistoso.

Este par de encuentros servirá como preparación para el equipo dirigido por Pedro López con miras al Campeonato Concacaf W que se jugará en Texas, Estados Unidos, a finales de noviembre ante Haití y donde México buscará su boleto para la Copa Mundial de la FIFA Femenil de Brasil 2027, además de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Esta será la primera vez que la Selección Femenil juegue en Aguascalientes con lo que la capital hidrocálida se sumará al recorrido de sedes del país que el cuadro Azteca ha visitado tales como Guadalajara, Monterrey, Toluca, Puebla, Zacatecas y Ciudad Juárez.

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