Las primeras dos bajas que tendría el América tras el Tricampeonato en la Liga MX

El América durmió como el único tricampeón en torneos cortos del futbol mexicano. Las Águilas consiguieron una hazaña que nadie había logrado hasta el momento. Desde el torneo pasado igualaron lo conseguido por Pumas, León y Atlas, de ser bicampeones, pero este grupo ahora busca seguir siendo un cuadro de época con un tetracampeonato.

Asimismo, André Jardine ya se convirtió en el técnico más ganador en El Nido, con seis títulos en sus vitrinas, tres de Liga MX, un Campeón de Campeones, una Campeones Cup y una Super Copa MX. Pero ahora, los de Coapa ya piensan en el Clausura 2025, torneo que arranca el próximo 10 de enero.

RESUMEN: Rayados 1(2)-1(3) América | Final Vuelta Apertura 2024

Te puede interesar: Calendario oficial del América para el Clausura 2025

Las dos bajas que tendría el América para el Clausura 2025

Mientras los festejos por el tricampeonato siguen, el América ya piensa en el Clausura 2025, y todo indica que tendrían dos bajas confirmadas para dicho torneo. El primero se trata de Illian Hernández, jugador que llegó como préstamo desde Pachuca, y el 31 de diciembre de 2024, se termina dicha cesión y tendrá que volver con los Tuzos.

El segundo sería el neerlandés y de Surinam, Javairo Dilrosum, que arribó hace un año a las Águilas, y solo había firmado por 12 meses, por lo que su contrato culmina al término de este 2024, de acuerdo con sitio especializado, Transfermarkt. Cabe mencionar que habría rumores de que los de Coapa estarían buscando una renovación, de cual, hasta el momento, no se ha confirmado nada.

Te puede interesar: Así fueron las ‘BURLAS’ del América a Chivas y Cruz Azul en los festejos de campeón

El calendario del América en el Clausura 2025 de la Liga MX

En cuanto al debut de las Águilas del América, está pronosticado para el próximo viernes 10 de enero, en punto de las 7:00 PM (tiempo del centro de México), por lo que el campeón inaugurará el Clausura 2025, ya que este será el primer partido del siguiente certamen.

Entre los partidos más importantes, los llamados Clásicos o contra rivales de herarquía serán:

Pumas vs América | Jornada 8 | sábado 22 de febrero

América vs Toluca | Jornada 10 | sábado 1 de marzo

Chivas vs América | Jornada 11 | sábado 8 de marzo

América vs Tigres | Jornada 13 | sábado 29 de marzo

América vs Cruz Azul | Jornada 15 | sábado 12 de abril

Monterrey vs América | Jornada 16 | miércoles 16 de abril