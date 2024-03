La razón por la que se suspendería el América vs Atlético San Luis del sábado 30 de marzo

El América buscará el bicampeonato en la Liga BBVA MX y el doblete en ese semestre. Las Águilas están peleando en dos certamenes, además del local, también en la Champions Cup de la CONCACAF, torneo en el que se encuentran en los Cuartos de Final, luego de eliminar a las Chivas en los Octavos de Final.

Por su parte en el Clausura 2024, previo al parón por la Fecha FIFA, y tras 12 jornadas están en el segundo lugar de la Tabla General, a solo tres puntos de Rayados, que marcha primero. Los Coapa, en dichos encuentros suman siete victorias, cuatro empates y un descalabro.

Henry Martin encuentra solido al equipo para enfrentar a Panamá

Te puede interesar: Estos números pierde América tras la salida de Jonathan Rodríguez

La razón por la que suspendería el América vs Atlético San Luis del sábado 30 de marzo

Con tantos duelos en los últimos días, el estado físico en el Nido puede empezar a ser un factor, motivo por el cual pedirían cancelar el partido contra el Atlético San Luis del sábado 30 de marzo, y moverlo al viernes 29 del mismo mes.

Dicho duelo se jugará en el Estadio Azteca, y el cambio de fecha esperan se pueda lograr para así llegar con más días de descando a la ida de los Cuartos de Final de la Concachampions, que será el martes 2 de abril, en Estados Unidos, cuando jueguen contra el New England Revolution.

Te puede interesar: Los “refuerzos” que tendrán Pumas y Gustavo Lema vs Cruz Azul

El resto del calendario del América en el Clausura 2024

América ha enfrentado varios encuentros en los últimos días, entre la Liga BBVA MX y la Champions Cup, pero el resto del semestro tampoco bajará el ritmo, pues en caso de seguir avanzando en el torneo de la CONCACAF tendrán que administrarse para encarar lo que les resta de aquí a mayo.

En la Liga BBVA MX son cinco duelos que aún les quedan por encarar, y luego la Liguilla, en caso de acceder, lugar que tienen prácticamente asegurado.

América vs Atlético San Luis | Jornada 13 Liga MX | 29 0 30 de marzo

New England vs América | Cuartos de Final Concachampions | 2 de abril

Santos vs América | Jornada 14 Liga MX | 6 de abril

América vs New England | Cuartos de Final Concachampions | 9 de abril

América vs Toluca | Jornada 15 | 13 de abril

Pumas vs América | Jornada 16 | 20 abril

Puebla vs América | Jornada 17 | 26 abril