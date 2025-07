En América, advierten al Toluca por el Campeón de Campeones

Apenas un par de meses después de haber disputado la final del Clausura 2025, el América y el Toluca se volverán a encontrar, ahora por la obtención del Campeón de Campeones. Al interior de las águilas, preparan primero el duelo de la Jornada 2 frente a los Xolos; sin embargo, en voz de Alan Cervantes, lanzaron una advertencia a los Diablos Rojos.

“Esta institución está acostumbrada a este ruido y exigencia que demanda. Tenemos un partido importante el miércoles, no podemos pensar en el Campeón de Campeones antes de resolver el primer partido y, por consiguiente, tenemos toda la esperanza y la actitud de conseguir ese título que, hasta cierto punto, es una revancha para nosotros”, señaló el mediocampista.

Las principales diferencias entre el Toluca y el América

El dorsal ’13' de los de Coapa reveló cuál, considera, es la principal diferencia del equipo azulcrema actual con el que sucumbió la noche del 25 de mayo en el Nemesio Díez.

“El no ser predecible. En el futbol a nivel mundial, el equipo que se vuelve predecible va en desventaja. Este equipo no puede ser de esa manera y André es un experto en la materia para darnos las herramientas, ser un equipo que pelea los primeros lugares. No es fácil lo que se ha conseguido en la institución y creo que la confianza está en un entrenador tan capaz de hacernos mejores jugadores y mejores personas. No es fácil adaptarse a nuevas formas, pero, con la calidad de estos jugadores, es cuestión de tiempo para que nos adaptemos”, expuso.

La previa vs Xolos

Antes de presentarse por primera vez en el certamen ante el público del estadio Ciudad de los Deportes, Cervantes compartió la expectativa que predomina dentro del vestuario para medirse a los Xolos de Tijuana, comandados por Sebastián Abreu.

“Partidos complicados siempre hay. A este club siempre le juegan más que al tú por tú, se juegan la vida, no hay un jugador que no quiera estar en el más grande de México, les motiva jugar con esta institución y no hay partido fácil, no podemos subestimar ni confiarnos de que vamos a ganar porque estamos en casa. Debemos iniciar con el pie derecho en casa, tenemos todas las ganas y un golpe anímico que no fue iniciar con el pie derecho es una motivación extra con nuestra gente hacerlo”, concluyó.

