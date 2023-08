Guido Rodríguez comparó la Liga BBVA MX con la Liga Española

La eterna pregunta ¿Los equipos poderosos de la Liga BBVA MX podrían competir en el futbol español? Quién mejor que Guido Rodríguez quien se convirtió en un referente del balompié mexicano siendo campeón con el América de Miguel Herrera en el 2018 y ahora es titular indiscutible en el Real Betis de España.

“Bueno eso es algo que siempre se dice con varios equipos del mundo y de diferentes Ligas la verdad es que es algo difícil, hay veces que tambien los equipos en la Liga terminan en una posición y la temporada que vienen terminan en una muy diferente. También es acoplarse a un estilo de juego. Creo qué hay grandes jugadores acá y que lo podrían hacer muy bien allá. No no sabría pero el Club América es un equipo grande estoy seguro que podría hacer las cosas muy bien enfrentándose a equipos en España”

El mediocampista argentino campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 también consideró que emigrar al viejo continente lo impulsó a subir su nivel de juego.

“Si, a ver yo me quería ir al futbol europeo no era un tema económico era un tema más, de querer jugar ahí, de ponerme metas de probarme a mi mismo. Siento que los objetivos se fueron cumpliendo, pudimos conseguir una Copa del Rey en el Betis hace tiempo que no se lograba y eso era lo que yo iba a buscar, el poder mejorar. Siento que si fui evolucionado, mejorando y cambiando ciertas cosas yo creo que tambien eso es parte de la experiencia”.

Guido Rodríguez apuesta por la vuelta de Lainez a Europa

En esta entrevista exclusiva con Azteca Deportes también habló sobre Diego Lainez con quien compartió vestuario en las águilas y en el Betis y que ahora juega en Tigres.

“Yo hablé con él sabía que Diego se quería quedar en Europa. Lo intentó al final le vino esta oferta de Tigres y creyó que era buena para él y creo que lo va haciendo bien. Diego es muy joven todavía tiene mucho tiempo para regresar a Europa.”

Por su parte las buenas actuaciones del mediocampista argentino han hecho que equipos de la Premier League y del Barcelona se interesen en él.

“ Es algo lindo que otros se fijen en ti pero bueno yo estoy contento con el club tengo contrato con el Betis y trato de tener los pies en la tierra. Siempre hay conversaciones con los clubes es verdad que hubo interés de algunos de los que se nombraron pero tampoco se dio nada. “