¡OFICIAL! América confirma el futuro de Fidalgo y Brian Rodríguez

Este viernes 26 de enero del 2024, el conjunto del América confirmó a través de sus redes sociales el futuro de Álvaro Fidalgo y Brian Rodríguez. Luego de varias semanas de especulaciones por su posible salida del equipo, ha llegado la calma a todos los aficionados azulcremas.

La razón es que el club publicó una imagen de ambos jugadores abrazados y sonrientes con los colores del América y en la publicaciones con un breve mensaje dieron a conocer que ambos jugadores van a seguir en el equipo.

Las ofertas que tenían Brian Rodríguez y Fidalgo

Ambos jugadores tuvieron el interés de equipos europeos por hacerse de sus servicios. La especulación de su salida creció luego de que el entrenador Jardine detalló en conferencia de prensa que existía la posibilidad de la salida de ciertos jugadores.

“Creo que todos en el club están conscientes de los tiempos, fechas, tenemos un departamento de scouting muy bueno y monitorea a jugadores por todo el mundo. No hay jugador del que se hable que no conozcamos. Me siento respaldado en este aspecto, el club está ordenado. Preocupa, porque, si sale alguien cerca de la ventana de cierre, deberemos ser rápidos en esto”.

En el caso de Brian Rodríguez, existía un interés de la Fiorentina en poder hacerse de sus servicios y el uruguayo tuviera minutos en la Serie A. Al final el acuerdo no terminó por concretarse. Por otra parte, el último equipo interesado en Fidalgo fue el Zenit.

Así reaccionaron los aficionados

En el posteo del América, los aficionados se hicieron notar con mucha felicidad al enterarse que dos jugadores claves siguen en el equipo. Varios respondieron la publicación asegurando que se viene el bicampeonato.

