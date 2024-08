América y Cruz Azul se olvidan de importante regla en la Liga MX

América no contempló la regla de menores en la Leagues Cup 2024, el bicampeón de la Liga MX es el equipo que menos minutos les dio a los jóvenes categoría 2001 o posteriores, para disputar el torneo en el que México ya no tiene representación tras no poder llegar a la Semifinal.

El equipo que menos consideró a los jóvenes

De acuerdo a diversos reportes, América disputó 270 minutos en 3 partidos en la Leagues Cup 2024, pero solo sumó 3 minutos para menores de 23 años, dos para Dagoberto Espinoza y uno más para Ramón Juárez.

Toluca y Cruz Azul también ignoraron esta regla y sumaron muy pocas oportunidades para los menores. Los Diablos Rojos solo le dieron 62 minutos a Víctor Arteaga. Por su parte, el equipo de la Noria, solo contempló a Andrés Montaño 116 minutos.

En el caso de Chivas y Pumas, fueron los dos equipos grandes de la Liga MX que más minutos le dieron a los jóvenes futbolistas nacidos en 2001. Pumas le dio 622 minutos a los jóvenes repartidos entre Jorge Ruvalcaba, Rodrigo López, Jesús Rivas y Ángel Rico. Mientras que Chivas les dio 512 minutos para Cade Cowell, Mateo Chávez, José Castillo, Leonardo Sepúlveda, Fidel Barajas, y Armando González.

Los equipos que más minutos le dan a los jóvenes

Los equipos que más respetaron esta regla fueron Santos con 1,062, Pachuca con 719 y Necaxa con 634. La representación mexicana concluyó en la Leagues Cup con las derrotas y de América y Mazatlán en los Cuartos de Final ante Colorado y Philadelphia, respectivamente.

