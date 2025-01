¿Cuándo y contra quién será el primer partido del América en el Clausura 2025?

El próximo viernes 10 de enero del 2025, arranca la actividad del Clausura 2025 con la jornada 1 de la Liga BBVA MX. Serán ocho partidos los que se disputen y el actual campeón, el conjunto del América, tendrá actividad.

Los de Coapa disputarán el primer partido de la competencia y será de calidad de visitantes, por lo que son los encargados de iniciar con todas las emociones del nuevo torneo en el que hay equipos que siguen intentando cerrar sus primeros refuerzos o concretar sus primeras salidas y otros que ya tendrían a su plantel listo para el torneo.

El primer rival del América en el Clausura 2025



Los dirigidos por André Jardine se enfrentarán en su primer partido ante Querétaro en el Estadio La Corregidora. Se espera un partido parejo a pesar de que el actual campeón no jugaría con todos sus titulares ya que tienen poco tiempo de haber reportado a Coapa por lo que podría jugar con varios futbolistas sub-23 o que estuvieron varios encuentros en la banca en el Apertura 2024.

La fecha y hora en que juega el América



América jugará el primer partido del torneo el próximo viernes 10 de enero del 2025 en punto de las 19 horas tiempo del centro de México ante Querétaro.

Los partidos que tendrá la jornada 1



En punto de las 21 horas tiempo del centro de México, Mazatlán vs Juárez y Tijuana vs Toluca.

El sábado 11 de enero del 2025, en punto de las 17 horas tiempo del centro de México Atlético de San Luis vs Tigres, en punto de las 19 horas tiempo del centro de México Chivas vs Santos y en punto de las 21 horas tiempo del centro de México jugarán Cruz Azul vs Atlas.

Por último, el domingo 12 de enero del 2025 a medio día se enfrentarán Pumas vs Necaxa. y Rayados vs Puebla en punto de las 19 horas tiempo del centro de México.