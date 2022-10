Néstor Araujo defiende a Guillermo Ochoa luego del error ante Toluca

Luego de que el América perdiera el primer juego de la semifinal ante el Toluca, Fernando Ortíz adjudicó el resultado a errores puntuales, una percepción que el defensor central azulcrema, Néstor Araujo, comparte.

“Nunca es bueno que estos errores lleguen y menos a final de una temporada. Es aprendizaje, no pueden ocurrir uno, dos o tres errores. Hemos hablado de estar más concentrados, porque una desconcentración son 17 jornadas echadas a la basura y que te eliminen. Somos responsables de lo que ha pasado, nos hemos equivocado (Emilio) Lara y yo. Tenemos que estar más concentrados, decirle a la afición que vamos a dar el 100 por ciento”, dijo en conferencia.

Néstor Araujo difiende a Ochoa tras el error contra Toluca

El duelo disputado en el Nemesio Díez se definió en favor de los choriceros gracias a sendas equivocaciones de Lara y Guillermo Ochoa; sin embargo, el zaguero no coincide con quienes señalan al capitán y a la revelación americanista del certamen.

“El error viene desde antes, desde donde está parada la línea defensiva. Respeto a los que dicen de Memo, pero el error es otro y ya lo estuvimos corrigiendo. Mañana, (hay que) tratar de estar atentos en esos centros… Lara es un tipo muy especial. Creo que, a base de la experiencia, se convertirá en ese jugador maduro. Que siga aprendiendo, lo señalaban por un error, pero todos los cometemos, nos hace mejores y será un mejor futbolista. Ojalá siga por ese camino, para que sea no solamente un referente de América, sino de la Liga”, comentó.

El seleccionado mexicano compartió la expectativa que tienen en torno al duelo que definirá la llave contra los mexiquenses.

“Lo que más nos ocupa es no hacer ese futbol que hemos venido haciendo y que, por momentos y por imprecisiones, no hicimos el miércoles. Tenemos que regresar al futbol que hace América, con posesión y siendo ofensivos, sin perder balones que perdimos. A partir de eso, América va a tener llegadas y opciones; la chamba de atrás es no recibir gol”, expuso.

En América no están confiados de una remontada ante Toluca

Araujo descartó hablar de la polémica arbitral que envolvió el cotejo en la ‘Bombonera’ y decretó que no caerán en excesos de confianza.

“(El Toluca) es un equipo muy complicado, bien dirigido. Para nada estamos confiados. Queremos ya jugarlo porque nos quedamos con la espinita del miércoles, pero la verdad no estamos para nada confiados”, sentenció.