América define su primera baja para el siguiente torneo

A tres semanas de que inicie la actividad de la Liga BBVA MX, el América ha comenzado a tomar forma. Recientemente, se dio a conocer la incorporación de Israel Reyes, procedente del Puebla, pero también habrá bajas de cara al Clausura 2023.

La llegada de Reyes, quien se desempeña como defensor central y/o mediocampista de contención, detonará la salida de un zaguero azulcrema y todo apunta a que Bruno Valdez es el elegido para abandonar ‘el Nido’.

Desde que Fernando Ortíz tomó las riendas de las águilas, el central paraguayo ha tenido poca actividad. Su contrato finalizará el próximo verano y Azteca Deportes pudo saber que la directiva emplumada no desea extenderlo, por lo que una venta en la presente ventana de transferencias se ha perfilado como el escenario más realista.

A lo largo del semestre más reciente, la pareja elegida con mayor frecuencia por el estratega argentino estuvo conformada por Néstor Araujo y Sebastián Cáceres. Aunque hubo un breve pasaje (que constó de 544 minutos) en el que Bruno retomó la titularidad –debido a una lesión del mundialista con la Selección Azteca-, no logró consagrarse como indiscutible para el cuerpo técnico.

El posible futuro de Valdez

Con 30 años de edad, Valdez aún ve lejos el final de su carrera y no pretende aceptar ofertas de un club con escaso protagonismo en el futbol mexicano. Seis meses atrás, su nombre fue vinculado a los Tigres de la UANL e incluso se habló de una oferta en Arabia Saudita; sin embargo, no hubo acercamientos concretos y se quedó en Coapa.

Hasta el momento, no existen trascendidos en torno a su próximo equipo; no obstante, su intención sería mantenerse en México y -en consecuencia- dentro del radar de la Selección de Paraguay, misma que no pudo clasificarse a la Copa Mundial de la Fifa Qatar 2022 y ya piensa en la edición del 2026.

Hay una versión que indica que el América está dispuesto a rescindir el contrato de su número ‘18’, pero ésta será contemplada en el corto plazo. Bruno reportó de manera normal y viajará a Cancún para hacer trabajos de pretemporada.