Confirmado: América deja FUERA del primer equipo a estrella europea

El conjunto del América ha dejado fuera del primer equipo a un jugador europeo para el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Se trata del atacante Javairo Dilrosun que no se encuentra registrado en la Liga BBVA MX con el primer equipo.

Javairo Dilrosun registrado con el América sub 21

El equipo de Coapa lleva varias semanas buscando acomodar al atacante de Países Bajos pero no ha logrado concretar nada hasta el momento. Es tal la decisión de no considerarlo que Javairo Dilrosun no se encuentra inscrito con el primer equipo pero si con la categoría sub 21.

El futbolista puede tener minutos y ser convocado para partidos con el sub 21. El equipo de Coapa busca recibir una oferta por el atacante antes de que cierre el mercado de fichajes.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Confirman partido a PUERTA CERRADA en la Jornada 7 del Apertura 2025

El conjunto del América ya no puede registrar a Javairo con el primer equipo aunque quisiera pues ya tiene las ocho plazas de futbolistas extranjeros ocupadas.

La única forma en la que pueda regresar con el primer equipo es si sale algún compañero en los últimos días del mercado, algo que luce complicado.

HOY JUEGA EL AMÉRICA 🦅💥 pic.twitter.com/4psWRak9Br — Club América (@ClubAmerica) August 30, 2025

Los números de Javairo con el América

Javairo registra un total de 52 partidos jugados con el América, en los que ha logrado acumular un total de 2314 minutos en el terreno de juego en los que ha marcado tres goles y ha dado ocho asistencias.

Su rendimiento con el equipo no ha sido el esperado pues muchos pensaban que al venir del Feyenoord, sería un jugador más influyente. Un sector de la afición no considera como sensible su baja al no lograr destacar con el primer equipo.