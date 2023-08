El mensaje del DT del América Femenil a jugadoras del Barcelona

La racha de 16 victorias consecutivas y de invictas ante rivales europeos del América Femenil se terminó en el Estadio Azteca tras caer por marcador 2-0 ante Barcelona.

Como parte de la gira ‘Camp3onas’, las Águilas se midieron ante las actuales campeonas de Champions League, pero con números positivos para el conjunto mexicano en lo que a posesión y peligro respecta.

Las diferencias entre la Liga española y la Liga BBVA MX Femenil

Al término del encuentro, habló Natalia Mauleón, mediocampista azulcrema, quien reconoció que las diferencias entre el futbol femenil mexicano y europeo son cada vez menos. “Hemos mejorado mucho, lo veo porque hemos competido contra selecciones menores y si se veía lejos. Es la mentalidad lo que tenemos que mejorar, pero estamos en esa línea. Hoy competimos al tú por tú y podemos hacer más”, analizó.

Sobre el mismo tema, habló Andrea Pereira, la voz de la experiencia en el asunto; la defensa y capitana de las Águilas, que en su pasado portó la camiseta blaugrana. “Se le ha competido al tú por tú al ‘Súper Barcelona’”, dijo, “se pierde, pero se pierde cómo somos, con identidad”, declaró la futbolista.

Por su parte, Ángel Villacampa, estratega azulcrema, reconoció que la actitud de su equipo es algo a destacar, ya que asumieron el compromiso de enfrentarse a uno de los mejores equipos del mundo.

En América descartan apodo “liga exótica”

Las mismas futbolistas fueron cuestionadas sobre la posibilidad de exponer su futbol en el Viejo Continente; “la verdad no pensé en eso, me gusta dar mi mejor versión; fue un gran partido y si se ve a nivel europeo me ayudaría porque son metas personales”, declaró Mauleón.

Por su parte, ‘Pere’ fue más concisa y mandó una ‘advertencia’ a quienes le siguen llamando “Liga Exótica” a la liga de futbol mexicana. “Jugar estos partidos y que todo el mundo los ve ayuda muchísimo a la Liga. Como en España le dicen ‘la liga exótica’, es cada vez menos exótica, es muy seria y en unos años será de las mejores. Si lo haces bien y luego le compites al tú por tú al Barcelona, eso de exótico queda bonito, pero se va quitando”, analizó.

DT de América manda guiño al Barcelona

Previo a este encuentro, Villacampa aseguró que el mercado de fichajes en Coapa no ha terminado; con el Mundial, todo parecía apuntar a una futbolista española y al término del encuentro frente a las culés, mandó un guiño.

Tras el silbatazo final, el estratega español fue visto hablando con algunas de las futbolistas blaugranas y cuando se le cuestionó sobre lo hablado dijo: “les he dicho que acá también estarían bien”, entre risas.

Pero prosiguió para hacer un análisis sobre las condiciones el partido, “salimos satisfechas porque vimos en partes a un muy buen América, fue una experiencia, un aprendizaje; enfrentarte a las mejores forma parte del camino para llegar a nuestros objetivos”, aseguró.

