ATENCIÓN: Diego Valdés habla sobre su lesión, ¿jugará en la liguilla del Apertura 2024?

Nuevamente, Diego Valdés sufrió una lesión que lo mantiene alejado de las canchas: fue durante la fecha FIFA de noviembre 2024 cuando presentó molestias musculares, situación que lo obligó a perderse el duelo de Play-In con el Club América, en busca de un lugar en la liguilla del Apertura 2024.

Ahora, el #10 del Club América confesó como va en la recuperación de su lesión y si podrá regresar a la actividad dentro de la liguilla del torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. Diego Valdés compartió sus declaraciones para el medio Al Aire Libre, de origen chileno; además, resaltó su papel dentro de la selección durante la eliminatorias mundialistas de CONMEBOL y bajo la dirección técnica de Ricardo Gareca

Diego Valdés da los últimos detalles sobre su lesión: ¿jugará la liguilla del Apertura 2024?

“Comencé la preparación en el gimnasio con los profesionales de mi club. [...] Durante el proceso de recuperación los fisiólogos tienen una terapia que me dan día a día. No tengo fecha exacta de regreso a las canchas, pero debo seguir cuidándome como lo estoy haciendo. [...] Quiero estar en los partidos importantes con América, pero aún no me dejan correr. En una semana o cinco días espero estar con el equipo de vuelta”, fueron las palabras de Diego Valdés para el medio Al Aire Libre .

De acuerdo con su pronóstico, Diego Valdés estaría disponible para el partido de vuelta Toluca vs América, correspondiente a los cuartos de final de la liguilla del torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX, partido a disputarse el sábado 30 de noviembre en el Estadio Nemesio Diez.

De lo contrario, Diego Valdés estaría listo para la ronda de semifinales del Apertura 2024, en caso de que el Club América avance frente a Toluca.

