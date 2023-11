El equipo favorito para ser campeón del Apertura 2023, según las apuestas

Ya se disputaron los primeros partidos de Play In del Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el que Atlético de San Luis logró conseguir su boleto a los Cuartos de Final tras vencer 3-2 a León.

En el otro partido, el conjunto de Santos logró ganar 2-1 en la Comarca al Mazatlán por lo que tendrá que disputar un partido más de Play In buscando su lugar ante León. El encuentro se jugará en el Nou Camp.

Con el pase del Atlético de San Luis, se medirá en los Cuartos de Final contra el equipo de Rayados que terminó en el segundo lugar de la tabla con 33 puntos tras ganar diez juegos, empatar tres y perder cuatro, con sólo 27 goles anotados y 15 goles recibidos.

Los partidos de los Cuartos de Final son los siguientes: Puebla vs Tigres, Chivas vs Pumas y Atlético de San Luis vs Monterrey. El último partido que falta por definir es el de América que se enfrentará al ganador entre León y Santos.

El favorito para ser campeón

Los encuentros de los Cuartos de Final se van a disputar la siguiente semana, los juegos de ida serán el miércoles 29 y el jueves 30.

Por el momento, las casas de apuestas ya tienen a los equipos favoritos para luchar por el título. El equipo que ven como el más favorito es el conjunto del América. Los de Coapa registran un momio de +110.

El segundo equipo que tiene más posibilidades de levantar el título es el de Rayados con un momio de +350. El tercero es Tigres con un momio de +500 y en cuarto Chivas con un momio de +700.

