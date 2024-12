América parte como favorito para ganar la Gran Final, según figura de Monterrey

César “Chelito” Delgado habló sobre la gran final del futbol mexicano. Para el ex jugador de Monterrey será un desafío enorme vencer al América en estas instancias del torneo.

“El América es el equipo grande de México. Por más que a la afición no le guste, esto es así: es el equipo a vencer, el que todos quieren ganarle. Tiene historia y experiencia. En este momento, el América está muy bien. Dejó fuera a Cruz Azul, y más allá de si jugó bien o mal, nadie se acuerda de eso. El América pasó y punto”, dijo el ex futbolista del cuadro regiomontano.

Monterrey llega presionado a la Final contra América

Por otro lado, se refirió al duelo entre Rayados y azulcremas como una final abierta, en la que ambos clubes deberán cuidar cada uno de sus movimientos.

“La presión de Rayados me parece a mí, porque hace mucho tiempo que no está en una final. El América viene de ser campeón, pero va a buscar el campeonato de zona. Hay dudas, pero va a ser una final abierta. Me pone contento porque siempre sigo a Rayados, en todo sentido: cómo juega, los resultados, los refuerzos. Hace bastante tiempo que Rayados buscaba estar en una final”, comentó César Delgado.

El hijo del Chelito Delgado buscará que su hijo juegue para la Selección Mexicana

Finalmente, habló acerca de su hijo, quien le gustaría que en un futuro portará la playera de la Selección Mexicana.

“Mi hijo vivió toda esa etapa de tres años y medio estando ahí como jugador, y se acuerda un poco de lo que es Monterrey, de lo que es Rayados. Hoy tiene 12 años, y por ahí se ven las fotos. Se acuerda y dice que es regio, que es mexicano, que es de Monterrey. Hay una unión muy personal. Él se siente muy orgulloso de ser mexicano, de ser regio. Nosotros también nos sentimos muy orgullosos de que sea mexicano, y por qué no, de vestir la camiseta de México”, sentenció el “Chelito”.