2 estrellas del Club América ganaron el Clausura 2026 y cosecharon títulos individuales

América Femenil tuvo un cierre de temporada de ensueño. Consiguieron ganar el Clausura 2026 tras derrotar a Rayadas de Monterrey en la Final y cerraron el semestre con el título de la Concacaf W Champions Cup. El entrenador Ángel Villacampa creó un equipo que quedará en los libros de historia de la categoría y dos jugadoras de la plantilla lograron distinciones individuales que serán difíciles de igualar.

Dos figuras de América Femenil hicieron historia

Nancy Antonio, mediocampista que fue crucial para los títulos de las Águilas, igualó una marca histórica al disputar la final contra Washington Spirit. Resulta que la jugadora azulcrema empató a Katty Martínez como la futbolista con más partidos jugados en Finales en México. Alcanzó la marca de 26 finales disputadas: 23 de Liga BBVA MX Femenil, 2 Campeón de Campeones y 1 de Concacaf W Champions Cup.

Sin embargo, Nancy no fue la única jugadora del América en obtener una distinción individual tras la gran temporada del equipo. Y es que Irene Guerrero se convirtió en la futbolista extranjera con mayor cantidad de goles en Finales en México con 4 anotaciones. La jugadora española viene de convertir en las últimas tres finales de Liga BBVA MX y, además, aportó su anotación en la final de la Concachampions contra Washington Spirit.

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Con estos números, Guerrero igualó la marca de jugadoras ya realizadas en el futbol mexicano femenil como Belén Cruz, Katty Martínez, Mónica Ocampo y Rebeca Bernal, quienes contemplan 4 goles en Finales en México. La histórica Lizbeth Ovalle lidera la tabla con 10 goles en instancias definitorias, mientras que Stephany Mayor la sigue de cerca con 7 anotaciones en finales.

Nancy Antonio jugará en la Selección Nacional

Pensando en los enfrentamientos amistosos que la Selección Mexicana Femenil jugará contra Australia próximamente, el entrenador Pedro López tomó la decisión de convocar a Nancy Antonio. La jugadora que fue clave en los dos títulos que consiguió el América está recibiendo la recompensa por el esfuerzo y trabajo que ha realizado durante los últimos meses. Su inclusión en la lista es una completa novedad.

A través de sus redes sociales, el combinado azteca reveló la lista de las jugadoras que representarán al país en los próximos compromisos, siendo Nancy una de las principales novedades:

“Reto internacional en puerta… y ya tenemos convocatoria. La Femenil está lista para viajar a Australia y enfrentar a las Matildas en dos partidos que forman parte del camino. Ellas son las convocadas para esta nueva aventura”, compartieron en sus canales oficiales.