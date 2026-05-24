Más que la copa: El premio inédito que ganó América Femenil tras su título de Concachampions

América Femenil concluyó, probablemente, su mejor semestre en la historia. Luego de haber conquistado el título del Clausura 2026 al derrotar a Rayadas de Monterrey en la Final, el equipo dirigido por Ángel Villacampa completó un doblete histórico al haber vencido a Washington Spirit en la definición de la Concacaf W Champions Cup.

De esta manera, las Águilas se convirtieron en el primer equipo de la Liga BBVA MX en levantar el título internacional en toda su historia. Cabe destacar que el torneo comenzó a disputarse en la temporada 2024-25 y tuvo al Gotham FC como las primeras campeonas de la Concachampions Femenina. En esta segunda edición, el América logró coronarse al vencer por 5-3 a las estadounidenses.

América consiguió clasificar al Mundial de Clubes

Además de sumar este prestigioso trofeo a sus vitrinas, el conjunto azulcrema logró obtener su boleto oficial para participar de la primera edición del Mundial de Clubes Femenil que se jugará en la historia de la categoría. El mismo está programado para el verano del año 2028 y el América es, de momento, el único equipo de la Liga BBVA MX Femenil que está clasificado al torneo organizado por la FIFA.

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Como si fuese poco, las Águilas también consiguieron abrochar su participación en la Copa de Campeonas de FIFA que se llevará a cabo a principios de 2027. En este torneo, las azulcremas se encontrarán con equipos de la Concacaf, Conmebol, CAF, UEFA, OFC y AFC. Gracias a la coronación en la Concachampions Femenina, el América tendrá la posibilidad de seguir sumando títulos internacionales en los próximos años.

¡¡SOMOS AMER1CA FEMEN1L!! 🦅

¡¡SOMOS LAS ÁGUILAS!! 💙💛

¡¡SOMOS SUPER PODEROSAS!! 🏆

¡¡SOMOS CAMPEONAS DE @ConcacafW ! 🔥 pic.twitter.com/7QLQz7sZjN — Club América Femenil (@AmericaFemenil) May 24, 2026

¿Cómo será el formato del Mundial de Clubes Femenino?

En esta primera edición del torneo, serán 13 los equipos que clasificarán y participarán de forma directa en la Fase de Grupos. Seis de ellos serán de UEFA, mientras que el resto serán repartidas entre las demás confederaciones con dos clubes cada una. Hasta el momento, solamente siete equipos se han clasificado al Mundial de Clubes Femenino.

AS FAR de Marruecos, Wuhan Jiangda de China, Naegohyang SC de Corea del Norte, Barcelona, Arsenal, Corinthians y Gotham FC son los otros clubes clasificados al torneo de FIFA, además del América. Por otra parte, a la Copa de Campeonas irán las Águilas, las blaugranas y las norcoreanas, con sus rivales de África, Oceanía y Conmebol por definirse.

¿Qué sigue para el América Femenil?

Tras los dos campeonatos obtenidos, América se prepara para afrontar otra final: el Campeón de Campeonas, torneo donde enfrentarán a Tigres de la UANL antes del comienzo del Apertura 2026 Femenil.

Ya en enero del año 2027, las Águilas disputará el Campeón de Campeonas de la FIFA donde se enfrentarán a los mejores clubes de cada confederación y aspirarán por obtener un nuevo título internacional.

