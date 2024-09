América manda advertencia a Chivas previo al Clásico Nacional

Este fin de semana no solamente América y Chivas varonil se enfrentarán, sino que las escuadras femeniles también se verán las caras en actividad de la décima jornada del Apertura 2024.

Con base en esto, Ángel Villacampa, estratega de las Águilas aseguró en conferencia de prensa que tiene a la mejor plantilla del circuito, frase que sustentó con base en los refuerzos que cerraron para el actual semestre.

Técnico de América asegura tener a la mejor plantilla del futbol mexicano

“Como la mayoría de los técnicos tenemos que ver resultados, hay que trabajar y se perfectamente dónde estoy parado. Siento que más allá de las que están viniendo y de las que han venido, lo más importante para mí ha sido mantener la esencia. Mantener la idea y que las jugadoras sigan creyendo en el proyecto, en el América y en la forma de jugar que tenemos. Esta presión de que no sólo vale jugar bien sino muchas otras cosas. Sin duda creo que tengo la mejor plantilla”, aseguró el español.

“Hay que ir entendiendo dónde se está parado y entender nuestro trabajo […], tenemos que sentir que somos privilegiados de estar en un club como este. Cuando conformamos esta plantilla sabíamos que ahora después de cuatro finales seguidas y una sola ganada, ya no es solamente de llegar a finales. Por eso conformamos esta plantilla y trabajamos para ello. Los resultados nos pondrán en nuestro sitio, pero tenemos que competir para lograrlo y que eso nadie lo dude. Estamos muy contentos con esta plantilla que no fue nada fácil y que las jugadoras están entendiendo dónde están paradas, porque no todas las jugadoras son para América y eso lo tenemos más que claro”, agregó Villacampa.

Ángel Villacampa manda advertencia previo al Clásico Nacional Femenil

Ahora, además de sentirse satisfecho con su actual plantilla, el estratega habló de lo que vivió esta semana en preparación al Clásico Nacional. “Poco tengo que hacer esta semana, ya todas sabemos lo que es enfrentarnos a Chivas, da igual la clasificación, si es liguilla o torneo regular, en un partido especial. Esta es la semana más fácil de motivar, no se necesita una charla extra porque todas sabemos la repercusión de este partido”, comentó.

El encuentro entre ambas escuadras se jugará el 15 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes, recinto que ha utilizado el América en esta campaña como local.