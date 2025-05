América, un dolor de cabeza para Javier Aguirre y la Selección Mexicana

A tres semanas y media del arranque de la Copa Oro, Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, ofreció una conferencia en el día de medios organizado por Concacaf, donde abordó los desafíos para conformar la lista definitiva de 26 jugadores. Este lunes, se dio a conocer la lista preliminar de 59 futbolistas que podrían representar a México en el torneo continental, pero la participación de Pachuca, Monterrey y posiblemente América en el Mundial de Clubes complica la planificación.

Aguirre reconoció que la ausencia de jugadores clave de estos clubes, especialmente los siete del América (Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Luis Malagón, Alan Cervantes, Erick Sánchez y Henry Martín), impactará en la conformación del equipo. “Sí afecta, por supuesto, porque son tres clubes. Esperemos que América califique por el bien del fútbol mexicano, pero afecta la planificación. Podemos armar un equipo competitivo, pero no será fácil”, afirmó el estratega.

¿Club o Selección Mexicana?

América aún debe vencer a LAFC en el repechaje del 31 de mayo para asegurar su boleto al Mundial de Clubes, lo que añadiría más incertidumbre.

El técnico también advirtió sobre la posibilidad de que los clubes clasificados al Mundial de Clubes refuercen sus planteles con jugadores de otros equipos incluidos en la lista preliminar. Sin embargo, Aguirre fue claro al mandar un mensaje a los futbolistas: “Entiendo que el jugador querrá priorizar, a un año del Mundial, ir con la Selección. Yo lo haría”. Con esto, el “Vasco” subrayó la importancia de representar al conjunto azteca en un torneo clave.

Lo que viene para México

La concentración de la Selección Mexicana comenzará el 26 de mayo, con algunos jugadores incorporándose paulatinamente tras sus periodos de vacaciones. Aguirre enfatizó que, pese a las dificultades, no hay pretextos: “Es la Selección Mexicana, el que quiere estar estará, y los que no pueden, no pasa nada”. México buscará llegar con un equipo competitivo a la Copa Oro, torneo que servirá como preparación rumbo al Mundial 2026.

