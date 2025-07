América haría esta jugada maestra para el Apertura 2025: cambiaría una posición clave y ya hay un sacrificado

Víctor Dávila sería el futbolista sacrificado por el América para el Apertura 2025 en caso de que se llegue a concretar el fichaje de Denis Bouanga o el de sus otros prospectos, o al menos esa es la jugada que tendría preparada. En caso de que Brian Rodríguez salga de la institución hacia un equipo exótico , las Águilas necesitarían una posición clave como un contención, por lo que borrarían al delantero chileno.

El jugador de 27 años apenas lleva un partido disputado en el Apertura 2025 de la Liga BBVA con el América, y tras un año con el club, no ha podido ser titular indiscutible. Lo anterior, debido a que Víctor sufrió una fractura de peroné que lo alejó de las canchas durante varios meses . Por eso se evaluaría su salida si sucede lo anterior, según la periodista Ximena Brambila.

@victordavila07 Víctor Dávila sería el jugador sacrificado en caso de que América fiche a otro refuerzo para el Apertura 2025

Debido a lo anterior y porque América necesita liberar una plaza de extranjero, André Jardine y su cuerpo técnico contemplan a Dávila como una opción para abandonar el equipo en caso de que la directiva azulcrema fiche a un nuevo refuerzo para este torneo.

Por el momento las Águilas tiene las plazas de jugadores extranjeras llenas y en caso de que no se marche Brian Rodríguez o contrate a otro mediocampista tendría que dar de baja a uno, como lo hizo con Javairo Dilrosun, quien no fue contemplado para el Apertura 2025. Los futbolistas No Formados en México son:

Sebastián Cáceres Igor Lichnovsky Cristian Borja Álvaro Fidalgo Brian Rodríguez Alejandro Zendejas Víctor Dávila (Posible sacrificado) Rodrigo Aguirre José Raúl Zúñiga

Cabe destacar que la Liga BBVA MX solo le permite a los equipos tener 9 jugadores extranjeros o No Formados en México en su plantilla. Por ello, tienen que dar de baja a uno para liberar esa plaza.

Este es el rendimiento deportivo de Víctor Dávila, posible sacrificado del América para el Apertura 2025

Víctor Dávila suma 3 torneos con América, en los que ha disputado 35 partidos. De estos encuentros ha jugado 21 como titular y suma 9 goles. Además, tiene 4 tarjetas en 1,696 minutos jugados, según estadísticas de BeSoccer.

El chileno no ha se ha podido ganar la titularidad ya que antes de él se encuentra el capitán Henry Martín y Rodrigo Aguirre, los delanteros indiscutibles en el esquema de André Jardine.