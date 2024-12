Alineaciones confirmadas América vs Monterrey Final de Ida del Apertura 2024

Ahora si, es el momento de la verdad, la hora ha llegado, América vs Monterrey se enfrentarán en la ida de la Gran Final del Apertura 2024, duelo que se disputará este jueves 12 de diciembre en punto de las 8:00 PM (tiempo del centro de México), donde ambas escuadras buscarán llevar ventaja a la vuelta.

Alineaciones del América vs Monterrey Final Apertura 2024

América:

Portero: Luis Ángel Malagón

Defensas: Cristián Borja, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Israel Reyes,Kevin Álvarez

Medios: Álvaro Fidalgo, Jonathan Dos Santos, Víctor Dávila, Alejandro Zendejas

Delanteros: Henry Martín

Monterrey

Portero: Luis Cárdenas

Defensas: Gerardo Arteaga, Héctor Moreno, Víctor Guzmán, Stefan Medina

Medios: Iker Fimbres, Jorge Rodríguez, Lucas Ocampos, Oliver Torres, Sergio Canales

Delanteros: Germán Berterame

América vs Monterrey ver EN VIVO gratis Final de ida Apertura 2024

No te pierdas el primer capítulo de la Gran Final del Apertura 2024, entre América vs Monterrey, por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca, en punto de las 7:50 PM (tiempo del centro de México), con el equipo de FUT Azteca: Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y Warrior, desde la cancha del Estadio Cuauhtémoc.