Jardine revela bajas de América para la Campeones Cup

América visitará al Columbus Crew en busca de conquistar la Campeones Cup -un torneo de corte amistoso que enfrenta al monarca de la MLS con el Campeón de Campeones de la Liga BBVA MX - y lo hará con múltiples bajas por lesión, de acuerdo con mencionado por su director técnico, André Jardine.

“Las bajas son (Sebastián) Cáceres, que aún no se recuperó, Israel Reyes, Igor Lichnovsky y el ‘Chiquito’ (Erick Sánchez), que tiene esta mala suerte con una apendicitis que también yo tuve hace un año y se queda unos días fuera”, dijo en conferencia.

Jardine juega al misterio

Al tiempo que adelantó que lo estimado de baja para Sánchez es de 20 días, el estratega brasileño descartó revelar quién tomará su lugar en el terreno de juego.

“Es una pena, porque Erick venía de menos a más, más adaptado, le encontramos una forma de meterlo en una función donde privilegiaba un poco. Es un contención que se siente cómodo viniendo de atrás, es sin duda una ausencia importante. No diré quién juega de inicio porque acabamos de definir los once que empiezan y no voy a anticipar”, explicó.

América quiere quedarse con la Campeones Cup

Aunque no se trata de un certamen avalado por Concacaf, el timonel sudamericano aseguró que buscará ganarlo a toda costa, independientemente de que las condiciones temporales juegan en contra del representante mexicano.

“Siempre va a haber un desfavorecido en este aspecto. Así como la Concachampions toma a la Liga MX con más ritmo y nos da algún tipo de ventaja, la Leagues Cup y esta competencia nos desfavorecen un poco al ser un partido y en cancha rival, pero así es y no nos cabe lamentarnos, haremos lo mejor posible para ganarla”, advirtió.

Con respecto en la obligación que supone levantar el trofeo, Jardine sentenció: “Es importante estar en la final de una competencia internacional, hace unos años América no la disputaba. El próximo paso es ganar competencias internacionales, que también es una exigencia para este club”.

