América no quiere soltar a este jugador, a pesar de que recibió una jugosa oferta por él

Víctor Dávila es el jugador que América no quiere soltar, pese a recibir una jugosa oferta del Puebla por él. Lo anterior llama la atención, pues actualmente las Águilas tienen llenas las plazas de extranjeros y con el regreso de Javairo Dilrosun serían 10 Jugadores No Formados en México en el plantel. Conoce más acerca de la propuesta del chileno que no lleva ningún gol .

De acuerdo con información del periodista León Lecanda, América no le ha terminado de convencer la propuesta que le realizó el Puebla por el delantero sudamericano, ya que llegaría al conjunto de la Franja en calidad de préstamo, por lo que el club solo se encargaría de pagar su sueldo, que ronda poco más de los 10 millones de pesos anuales, según la plataforma Salary Sport. Este es el otro equipo de la Liga BBVA MX que está interesado en el chileno .

@victordavila07 Víctor Dávila es el jugador que América no quiere soltar, pese a recibir una jugosa oferta por él

Por lo anterior, Dávila permanecerá en el América, aunque aún se desconoce si será enviado a categorías menores o le buscarán otro equipo, pues de los 9 jugadores extranjeros que tienen como límite los equipos de la Liga BBVA MX, las Águilas rebasan esta cifra con 10. Si bien es cierto su futuro aún es una incógnita, en el esquema de André Jardine no es titular.

Este es el rendimiento en el Apertura 2025 de Víctor Dávila, jugador que América no quiere soltar

Víctor Dávila solo ha disputado 2 partidos en el arranque del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y en apenas uno de ellos saltó como titular en el partido que empató América contra Necaxa. En ese encuentro salió de cambio al minuto 65 por Rodrigo Aguirre y obtuvo de calificación 7.

El segundo duelo en el que estuvo dentro del terreno de juego fue en el partido de debut de las Águilas frente a Juárez. En el encuentro que se disputó en la ciudad fronteriza, el chileno ingresó de cambio al minuto 75 por Rodrigo Aguirre. En esa ocasión fue calificado con 6.6 por los 25 minutos que disputó.

En tanto, en el encuentro ante Real Salt Lake Dávila se quedó en la banca mientras veía su equipo perdía en penales en la primera jornada de Leagues Cup 2025. Cabe mencionar que estas estadísticas fueron tomadas de la plataforma Sofascore.