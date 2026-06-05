Sonó para el América, nunca pudieron firmarlo y ahora encabeza una selección TOP en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Colombia es una de las selecciones más poderosas de Sudamérica gracias al talento de sus futbolistas. Uno de los futbolistas que encabeza a los “Cafeteros” en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es Cucho Hernández, delantero del Real Betis Balompié, y su carrera como profesional estuvo muy cerca de tener una etapa en el futbol mexicano con el América.

El Club América mostró interés en el delantero colombiano en distintos momentos antes de que llegara a España. Los primeros rumores de su llegada a Coapa se dieron después de que el Columbus Crew, el ex equipo del colombiano, fuera superado por las Águilas en la Campeones Cup de 2024. Por eso los azulcremas intentaron ficharlo para el Clausura 2025, pero no tuvieron éxito porque el Betis pagó 13 millones de dólares en el mercado de invierno de la temporada 2024-25.

📽️ Si no te carga es por exceso de magia. 🪄🎩⚽#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/NULEYV5jfC — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 4, 2026

Desde que regresó al futbol español para jugar por su cuarto equipo ha disputado 55 partidos y ha marcado 20 goles con cuatro asistencias. En el último año se desempeñó como el centro delantero titular del equipo bético y sumó 11 tantos con tres asistencias.

Ahora, el nacido en Pereira buscará ser el ariete del 11 inicial de Néstor Lorenzo cuando enfrenten a Uzbekistán en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el próximo 17 de junio. Las otras dos alternativas son Luis Suárez, del Sporting Lisboa, y Jhon Córdoba, del FK Krasnodar. El estratega argentino aún tiene un partido de preparación para evaluar sus opciones y el rival es Jordania en el Snapdragon Stadium en San Diego el 7 de junio.

|MEXSPORT

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