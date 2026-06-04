André Jardine estalla en llanto en su despedida del América

El ciclo de André Jardine con el América terminó y estalló en llanto. El director técnico tres veces campeón de la LIGA BBVA MX terminó su ciclo como entrenador de las Águilas porque hará frente a un nuevo reto en otra liga que le hará más fuerte como entrenador. Su lugar en el banquillo azulcrema será ocupado por Guillermo Almada, pero el brasileño dejó una huella imborrable en los aficionados del club.

Cientos de fanáticos se dieron cita en las instalaciones del club en Coapa para agradecerle al entrenador por los títulos conseguidos. Fue ahí donde, entre vítores y ovaciones, Jardine estalló en llanto al despedirse del equipo que dirigió durante las últimas tres temporadas.

André Jardine alcanzó los 150 partidos con el América|Instagram: André Jardine

“Cuando me transformé en entrenador tenía la idea en mi cabeza de dirigir a un equipo que tuviera la más grande afición y mi sueño era celebrar un título frente a un estadio lleno”, dijo André Jardine al estallar en llanto. “La vida me colocó en el mejor estadio de México, la cosa más linda que he visto en mi vida. El estadio Banorte llenó es algo que nunca voy a olvidar en mi vida”.

Los aficionados le rindieron homenaje con banderas brasileñas con su cara en el centro de la misma. Además, el cariño fue tan grande que múltiples fanáticos intentaron abrazarlo al momento de terminar la presentación. Muchos buscaban que firmara sus camisas y otra parafernalia alusiva al América.

Me rompe el corazón ver a André Jardine llorando en su despedida, se quería quedar en el América y lo obligaron a irse😭💔



Duele verlo así porque siempre lo habíamos visto feliz aquí🥺🦅 pic.twitter.com/ImNlAPOxZx — Roberto Haz (@tudimebeto) June 4, 2026

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El récord de André Jardine con el América

El estratega brasileño dirigió 162 partidos con los azulcremas entre Liga BBVA MX, Leagues Cup, Concacaf Copa de Campeones y clasificación del Mundial de Clubes. Su récord fue de 85 triunfos, 41 empates y 36 derrotas. En total, su equipo marcó 310 goles y solo recibió 189 en contra.