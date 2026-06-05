Nuevo ranking de la FIFA: así evaluarán a los jugadores mexicanos en la Copa Mundial 2026™

La comunidad deportiva se sorprendió por el inesperado anuncio del organismo rector del futbol. La FIFA oficializó la implementación de un innovador método para crear un ranking de rendimientos que se actualizará después de cara partido disputado en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Así, los aficionados podrán visualizar el desempeño individual de cada futbolista bajo criterios objetivos. ¿Cómo será la calificación de los jugadores convocados por Javier Aguirre en México?

Tecnología y métricas: ¿Cómo evaluará la FIFA a los protagonistas del Mundial?

Esta iniciativa, desarrollada en colaboración con un nuevo patrocinador especializado en métricas, ofrece una radiografía detallada de lo que ocurre dentro del terreno de juego. Según la información publicada en el sitio oficial de la FIFA, será un sistema de puntuaciones concretas diseñado para analizar la performance de los protagonistas. El ataque, la creatividad y la defensa estarán sistemáticamente bajo evaluación; diferente será el criterio para los porteros, quienes tendrán otras dos categorías para ser juzgados y obtener la puntuación definitiva.

¿Javier Aguirre utilizará estas estadísticas?|MEXSPORT

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La información que trasciende desde Suiza indica que este proyecto no sólo será atractivo para los aficionados, sino que además será fundamental para los propios protagonistas. Más allá del rendimiento individual, estas calificaciones también contemplan indicadores relacionados al desempeño colectivo. Esto permite detectar fácilmente qué seleccionados fueron más efectivos o más criteriosos a lo largo de la competencia, información que será fundamental para el análisis de cada cuerpo técnico. La cuenta regresiva ya comenzó y la tecnología será, sin duda, uno de los grandes protagonistas de esta edición histórica.

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