¡La combinación fatal!: El América podría caer al PLAY-IN con esta mezcla de resultados

El futuro de América en el Clausura 2025 está colgando de un hilo. Tras una temporada regular que fue de más a menos, el equipo de André Jardine, que alguna vez dominó la punta, ha visto cómo sus esperanzas de ser líderes se desvanecen como una nube de polvo. Un empate crucial contra Cruz Azul y derrotas dolorosas ante Pachuca y Rayados han dejado a las Águilas a la deriva, cayendo al tercer lugar de la tabla con solo una jornada por jugarse.

Ahora, la gran pregunta es: ¿podría América caer hasta el Play In?

Te puede interesar: Así va la tabla general del Clausura 2025 tras la Jornada 16 de la Liga BBVA MX

Los dos equipos que amenazan al América con arrebatarle el título en el Clausura 2025

¿Un sueño roto? América en busca de la salvación

La última jornada podría ser la más dolorosa para las Águilas si no logran hacer frente a Mazatlán. A pesar de que el equipo sigue con vida para asegurar el segundo lugar, cualquier desliz podría llevarlos a la zona de riesgo, donde las pesadillas del Play In acechan. Para salvarse, América necesita una victoria sobre Mazatlán y esperar que Cruz Azul no le gane a Toluca, manteniendo las esperanzas de quedar al menos en tercer lugar. Si consiguen estos resultados, América podría sellar su lugar en la fase final sin mayor problema.

Te puede interesar: ¡Infantino lo confirma! LAFC y América jugarían por un lugar al Mundial de Clubes 2025

El peor escenario: ¡Bienvenidos al Play In!

Pero el panorama se oscurece rápidamente si América no consigue la victoria. Si el equipo empata ante Mazatlán, las combinaciones fatales de resultados podrían enviar a las Águilas al Play In, una pesadilla inimaginable para cualquier seguidor de las Águilas, aunque en realidad la mezcla de resultados luce muy difícil. Si Cruz Azul y Tigres ganan sus partidos, América podría caer hasta el cuarto lugar. Pero, si León también gana su duelo contra Rayados, las Águilas podrían hundirse aún más, llegando al quinto puesto. ¿Es posible que América termine fuera de la Liguilla en este punto?

Y si pensaban que esto era todo, hay una combinación de resultados que podría enviar a las Águilas al Play In de manera casi inminente: una derrota aplastante ante Mazatlán por 3-0 o más, combinada con victorias de Tigres sobre Pumas, León sobre Rayados, y goleadas descomunales de Pachuca y Necaxa, pondría al equipo en una situación insostenible, dejándolos con el corazón en la mano, a la espera de milagros.

Lo único seguro es que la última jornada del Clausura 2025 se jugará con una intensidad que pocos imaginaron para América.