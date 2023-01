América prepara fichaje bomba con jugador campeón del Real Madrid

América finalizó el campeonato pasado como líder general del torneo, logrando un total de 14 partidos sin conocer la derrota; además, los dirigidos por El Tano Ortiz ganaron prácticamente todos los clásicos que disputaron ante Pumas, Cruz Azul y Chivas, respectivamente, por lo que sus aspiraciones al título eran más que justificadas al final de la temporada.

Sin embargo Las Águilas vieron cortada su racha de imbatibilidad ante Toluca en las Semifinales del Apertura 2022, viendo caer las aspiraciones por disputar la gran Final ante Pachuca, motivo por el cual, el América ya estaría pensado en un fichaje de altísimo nivel para romper el mercado y apuntar a lo más alto del Clausura 2023.

¿Quién sería el fichaje bomba de América para el Clausura 2023?

El título en la Liga BBVA MX es siempre la exigencia para el América; y aunque afronta la reciente salida de Memo Ochoa, una de sus principalesen los últimos años, desde las altas esferas del club ya se hablaría de una posible o opción pra reventar el mercado con futbolista que ganó todo con el Real Madrid.

El equipo azulcrema estaría considerando buscar el fichaje de Keylor Navas, el internacional de Costa Rica no vive su mejor momento en PSG desde la llegada de Donnarumma, la falata de minutos no tendrían muy contento al arquero ex del Real Madrid, razón por la que el tico escucharía una propuesta del América para reforzar su plantilla.

¿Cuál es el actual valor de Keylo Navas?

De acuerdo con información de Mundo Deportivo, el guardameta podría ser una opción real para América dadá su valoración en el mercado, pues las estimaciones de Transfermarkt ponen a Keylor Navas con un valor de 5 millones de euros, una cifra que estaría al alcance de las Águilas.

Preparado para un momento histórico y deseando comenzar… Pura vida!!! pic.twitter.com/FeC17i2uJh — Keylor Navas (@NavasKeylor) November 22, 2022

La llegada de Keylor Navas cubriría perfectamente la baja de Guillermo Ochoa tras su salida al Salernitana y representaría un auténtico bombazo para el Clausura 2023. América se ha caracterizado como un equipo que buscaba dar auténticos bombazos en el torneo, recordar al Piojo López, Ivan Zamorano, etc.

Calendario de América en el Clausura 2022

América inicia su participación en el Clausura 2023 en el Estadio Azteca ante Querétaro en punto de las 17 horas (Tiempo de la Ciudad de México), el equipo de Coapa disputará su primer clásico ante Chivas en el Akron en la fecha 12, el 18 de marzo.