La probable alineación del América para enfrentar al Revolution

Las Águilas del América quieren seguir soñando con el Mundial de Clubes y este martes buscarán dar un paso importante en la ida de los cuartos de final en CONCACAF Champions Cup frente al New England Revolution. Los emplumados visitan territorio enemigo con el firme propósito de sacar un resultado positivo que les permita llegar tranquilos a la vuelta en el Estadio Azteca, sin embargo, no contarán con Julián Quiñones, debido a una lesión.

El delantero ex del Atlas presentó una molestia muscular en su reciente participación con la Selección Mexicana y no ha podido recuperarse a tiempo para hacer el viaje con el resto de sus compañeros. La situación obliga al estratega André Jardine a ajustar su once de cara al encuentro del martes por la noche en el Gillette Stadium. Afortunadamente para los de Coapa, tanto Álvaro Fidalgo como Alejandro Zendejas estarán disponibles.

El plan de los actuales campeones de la Liga BBVA MX apunta hacia Brian Rodríguez, quien sería el encargado de sustituir a Quiñones en el frente ofensivo. Con un gol en la victoria contra el Atlético de San Luis en la Jornada 13 del Clausura 2024, el joven atacante uruguayo levantó la mano. Buscará crear acciones de peligro de la mano de Henry Martín, quien marcó en la fase anterior cuando las Águilas se hicieron cargo de las Chivas.

La escuadra mexicana quiere hacerse con un buen resultado en los Estados Unidos, a sabiendas que la vuelta se disputará en casa, con la gente y la altura de su lado. Un error de cálculo privó a los americanos de cerrar la eliminatoria en sus dominios y podrían arrepentirse de ello, aunque llegan al compromiso del martes con 10 días de descanso.

El once titular que utilizaría Jardine vs Revolution

- Portero: Luis Ángel Malagón

- Defensas: Kevin Álvarez, Igor Lichnovsky, Sebastián Cáceres, Cristian ‘Chicote’ Calderón

-Medios: Jonathan dos Santos, Álvaro Fidalgo, Diego Valdés

-Delanteros: Alejandro Zendejas, Henry Martín, Brian Rodríguez

