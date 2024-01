Las Águilas del América reciben este sábado a los Gallos Blancos de Querétaro en la cancha del Estadio Azteca, el juego correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2024 será el primero que los azulcremas jueguen como locales en el presente torneo. Los actuales campeones del balompié mexicano ganaron la semana pasada en la frontera, sobreponiéndose a los Xolos de Miguel ‘Piojo’ Herrera por 0-2 con doblete de Salvador Reyes. Mientras tanto, los visitantes dejaron escapar el triunfo frente al Toluca en los últimos minutos.

En la presentación ante su gente los capitalinos irán con cuadro estelar, algo que no sucedió en Tijuana. El técnico André Jardine no quiere dejar nada a la especulación y manda a la cancha a sus mejores hombres en busca de otros tres puntos. Recordemos que la temporada pasada los de Coapa cayeron en la Jornada 1 contra Juárez en el Coloso de Santa Úrsula. A partir de ese momento no volvieron a ser derrotados hasta la semifinal de vuelta ante el Atlético de San Luis.

Los Gallos quedaron eliminados del Apertura 2023 al cosechar únicamente 19 unidades, tienen el deseo de superar lo hecho y sacar puntos del Azteca sería un gran avance en la joven temporada. Ganaron por última vez en los dominios del águila en el Apertura 2017 y los azulcremas salieron airosos hace seis meses en Querétaro.

Alineaciones América vs Querétaro | Jornada 2 del Clausura 2024

Así alinearán las Águilas y los Gallos en la Jornada 2 del Clausura 2024:

América: Luis Malagón; Luis Fuentes, Sebastián Álvarez, Kevin Álvarez, Igor Lichnovsky; Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Diego Valdés, Alejandro Zendejas; Henry Martín, Julián Quiñones

Gallos: Guillermo Allison; Omar Mendoza, Emanuel Gularte, Miguel Barbieri, Pablo Ortiz; Kevin Escamilla, Jaime Gómez, Federico Lertora; Pablo Barrera, Facundo Batista, Nicolás Cordero

