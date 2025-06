En América ya no lo querían, pero al final no llegó a un acuerdo con su nuevo equipo y se queda en Coapa

Las Águilas del América están a dos semanas de iniciar su participación en el Apertura 2025 y los refuerzos aún no llegan a Coapa, pero tampoco se van algunos futbolistas de los que se querían deshacer y uno de ellos es Nestor Araujo, el defensor ya no entraría en planes de la directiva pero no llegó a un arreglo con Santos, Laguna, y por ahora seguirá en Coapa.

La nula participación de Araujo desde que regresó a México con el América , sus constantes lesiones y errores que han costado partidos importantes, provocaron que la directiva azulcrema le busque espació en otro conjunto, pero diferentes rumores indican que el futbolista no quiere salir si el equipo al que llega no le ofrece un salario similar.

América confió en Nestor Araujo

Nestor Araujo militó varios años en el Celta de Vigo, fue mundialista con la Selección Mexicana y, por momentos, demostró un alto nivel de manera internacional y, por lo mismo, el América hizo un esfuerzo para contratarlo, pero desde que llegó a Coapa su minutos en el terreno de juego son muy pocos.

En el último año futbolístico, el canterano del Cruz Azul, solamente jugó 13 partidos y la mayoría de ellos entrando de cambio, solamente los dos primeros que la Sub23 del América disputó, ahí fue titular y capitán, pero posiblemente de lo que más se acuerden los aficionados de los Millonetas es del error que tuvo en las semifinales de la Concachampions contra Cruz Azul en la que tras un error del defensor, su equipo fue eliminado.

Araujo no sería el único en salir del América

Otro de los futbolistas al que también le están buscando salida en Coapa es Christian Calderón, pero el jugador aún no cierra su futuro con otro equipo de la Liga MX no quiere salir del América al menos que le atraiga la propuesta del que sería su nuevo club.

Se ha rumorado que puede llegar a Tigres o regresar a Necaxa, por lo que sería una moneda de cambio para el América.