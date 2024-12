Los equipos que han logrado llegar a tres finales al hilo

André Jardine está marcando una época dorada para el conjunto del América. El técnico brasileño del cuadro azulcrema ha llevado a su plantilla a una nueva final, la tercera de forma consecutiva. Son pocos los clubes que a lo largo de la historia han podido hacer algo parecido y aquí vamos a recordarlos.

Un ejemplo de una hazaña de este tipo fueron los Tigres de Ricardo Ferretti, llegando a las finales del Apertura 2016, Clausura 2017 y Apertura 2017. Algo que también consiguió el Necaxa en los torneos 94-95, 95-96 e invierno del 96. Otro que lo consiguió fue Cruz Azul en las campañas de 1971-72, 1972-73 y 1973-74 y los Pumas en las temporadas 1976-77, 1977-78, 1978-79.

El estratega brasileño ya palpita una nueva final

André Jardine palpitó lo que será jugar su tercer final consecutiva con el conjunto de las Águilas.

“Es un gusto especial llegar a otra final. Es imposible alejarse de las críticas, somos el bicampeón vigente y todo el tiempo hay críticas infundadas. Llegamos a tener jugadores no disponibles, no tener más el Azteca que nos hace falta, no tener pretemporada. No nos lamentamos, así es el torneo mexicano, hay poco tiempo para prepararse para lo que viene. Si te esfuerzas puedes llegar a otra final, de tener chance de pelear por más”, dijo el DT de América tras avanzar a una nueva final

También, el técnico del conjunto americanista se animó a reconocer el trabajo de sus jugadores en esta serie ante la Máquina de Martín Anselmi.

“He contestado qué dirigir a América es el desafío más grande que tengo es que tengo muchos jugadores de jerarquía. Yo intento valorar el elenco que tenemos, algunas veces prefiero a unos y a otros. Así me gusta ganar con todos los jugadores que se sientan importantes. Como Richard Sánchez en algún momento iba a ser importante nuevamente. Planeamos un partido de más contragolpes, Cruz Azul estaba muy concentrado en defender su plan de juego”, sentenció Jardine.

