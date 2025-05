OFICIAL: Los seis equipos de la Liga BBVA MX que clasificaron a la Concachampions 2026

Aun no se disputa la gran final de la Concachampions 2025 entre Cruz Azul vs Whitecaps y ya hay seis equipos del futbol mexicano con su lugar asegurado para la Concachampions del 2026.

Para la siguiente edición de la Concachampions 2026, ya hay seis equipos del futbol mexicano con su boleto asegurado. Los clubes clasificados son:

The journey to the Final: Vancouver vs. Cruz Azul! 💪

Everything will be decided on June 1 🏆 pic.twitter.com/IaqKJBukZm

— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) May 12, 2025