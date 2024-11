En América, restan importancia al jugar como locales en Puebla: “nos sentimos locales a dónde vayamos”

El cuadro del América, tendrá que hacer una segunda mudanza en este Apertura 2024 dejando el Estadio Ciudad de los Deportes para jugar en el Estadio Cuauhtémoc, tema que no preocupa a los dirigidos por Jardine, toda vez que se sienten locales en todas las plazas.

Con la inhabilitación reciente del otrora llamado Estado Azul, América tuvo que buscar una sede alterna, recordando que el Estadio Azteca está siendo remodelado para el Mundial del 2026.

Así, lo más cercano a la CDMX, que está disponible y que cumple con requisitos, es la casa del Puebla, que tendrá al América jugando como locales para enfrentar a los Tuzos del Pachuca.

El duelo será el miércoles 6 de noviembre a las 7:00 PM en el coloso de la Angelópolis correspondiente a la fecha 16 que se disputa a media semana.

Israel Reyes, acota que América es local siempre

El zaguero del América, Israel Reyes, fue cuestionado al respecto y lanzó una declaración que agradó al americanismo, recalcando que en todas las plazas hay apoyo, por lo que siempre se sienten son locales.

“No lo esperábamos, pero no importa; el América se siente bien en cualquier cancha. Ahora no nos dio tiempo de saber ni dónde nos habría gustado jugar, de repente supimos que vamos a Puebla, pero no importa porque nos sentimos locales a dónde vayamos”, afirmó Reyes, internacional mexicano en la pasada Copa América.

“A nosotros nos sienta bien cualquier cancha. Incluso al principio de la temporada se mencionó que podíamos ser locales en varios estadios. Nos da confianza porque la gente nos sigue en cualquier estadio”, confió el zaguero.

La importancia del América vs Pachuca

El América, que ocupa el octavo lugar de la tabla con 24 unidades, está obligado a vencer en los dos partidos que restan en la fase regular para tener la posibilidad de evitar la repesca, que juegan los equipos ubicados entre el séptimo y décimo lugar del torneo mexicano.