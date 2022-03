América: Así fue la agonía y muerte del Solarismo

Pese a que es un cúmulo de resultados el que determinó el cese de Santiago Solari como director técnico del Club América, hubo una noche de agonía que abrazó la incertidumbre del entrenador y la esperanza de una afición ansiosa por un comunicado que hoy se hizo realidad.

América empieza ganando el partido contra Querétaro

Martes. 9:27 p.m. Bruno Valdez se eleva y remata de cabeza. América le gana 1-0 al Querétaro y la última flama del denominado ‘solarismo’ se mantiene encendida. Aunque la banca azulcrema explota, la grada del Estadio Azteca está dudosa, se divide entre festejos desmesurados y un silencio incómodo.

Querétaro le empata al América en el último minuto

11:04 p.m. Gol del Querétaro. Empate a uno. Ahora sí, el coloso revienta. Los abucheos no cesan y, en Santa Úrsula, se pide al unísono la destitución del timonel.

11:55 p.m. Luego de casi 50 minutos encerrado en el vestidor con el presidente del club, Santiago Baños, aparece en la sala de prensa para ofrecer su conferencia post-partido. ¿Sus palabras? “Soy un empleado más. Pregúntale (sobre mi continuidad) a la directiva. Yo me presento a entrenar mañana”.

Miércoles. 12:30 a.m. Con cara de preocupación y visiblemente desconcertado, Santiago Solari fue el último elemento americanista en abandonar el inmueble. Le esperaba una noche difícil.

La Barra Libre con David Medrano | No apto para americanistas | Parte 1

Último día de Santiago Solari en el América

9:45 a.m. por última vez, Solari ingresa a las instalaciones del América. En su camioneta y saludando a la prensa, el sudamericano entra —aparentemente— con la idea de dirigir la práctica del equipo rumbo a la Jornada 9. Detrás de él y con evidente tranquilidad, Jonathan Dos Santos.

10:15 a.m. Santiago Baños aparece, por la puerta de atrás, en Coapa. La reunión decisiva se aproxima.

América hace oficial la salida de Santiago Solari

10:28 a.m. No tomó mucho tiempo. El Club América emite un escrito en el que anuncia que terminó su relación laboral con Santiago Solari y su cuerpo técnico. Por el momento, no se da a conocer quién quedará como técnico interino.

📝 Comunicado Oficial: Santiago Solari pic.twitter.com/PeXgZWujEL — Club América (@ClubAmerica) March 2, 2022

11:38 a.m. Ya sin el hombre que los guio a lo largo del último año, el plantel sale a entrenar, hacen trabajo regenerativo, porque es una realidad: los jugadores no son vistos como los culpables de la crisis emplumada.

Santiago Solari se despide del América

11:47 a.m. Por última ocasión, Santiago Solari abandona las instalaciones al sur de la Ciudad de México. Se despide de todo el personal y se niega a hablar ante la prensa. Murió el ‘solarismo’, una de las épocas de mayor contraste en la historia del América.