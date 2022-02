La Barra Libre con David Medrano | No apto para americanistas

Nuestro Don David sacó los trapitos al aire del América. En una plática entre amigos, Medrano expusó la realidad que viven las Águilas

Regresó La Barra Libre. David Medrano expone las verdades del América con verdaderas leyendas de las Águilas como: Luis Roberto Alves Zague, Alberto García Aspe y Juan Hernández.

El conjunto de Coapa vive la peor crisis de su historia en torneos cortos. En seis jornadas apenas suman cuatro puntos, luego de un empate en el primer torneo del partido ante Puebla, y una victoria en la Fecha 5 contra Santos, para colocarse en la posición 16 de la Tabla General.

El América vive su peor momento

Desde el arribó de Santiago Solari al conjunto azulcrema el equipo se ha clasificado a las dos liguillas por las que ha peleado, pero las eliminaciones han sido ‘humillantes’ para el equipo, primero ante Pachuca y luego contra Pumas, con marcador de 3-1 en el Estadio Azteca.

“El América por más Superlíder, por más que estes hasta arriba en la tabla, si llegas a la Liguilla y te eliminan luego luego o en la Liguilla te golean como pasó con Pumas, no sirvió para nada”, dijo García Aspe.

¿Quién trajo a Santiago Solari?

“No tengo ni idea. Fue una de esas apuestas; Solari como jugador fue extraordinario no hay forma de reclamarle, pero la realidad como técnico en el (Real) Madrid no le fue bien. No sé de donde tomaron la decisión.

“También hay que ser sinceros, cuando llegó nadie se quejó. Hasta ahora que empieza a ir mal es cuando se cuestiona. Nunca ha gustado el equipo de Solari, el equipo juega horrible, este no es el América”, comentó Aspe.