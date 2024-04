Las Águilas del América ven a Tigres como el rival a vencer

Las Águilas, a pesar de ser actuales subcampeonas, no han vivido su mejor campaña, contrario a las Amazonas, que llegan como campeonas y como el único equipo invicto con 12 victorias y un empate.

De cara a este encuentro y con el regreso de las futbolistas de la Fecha FIFA, Ángel Villacampa aseguró que su equipo llega en buenas condiciones. “América va a llegar muy bien, es importante, estamos ilusionadas con este partido. El objetivo nunca ha cambiado, este torneo reconocemos que no hemos estado todo lo regulares que queríamos. (Tenemos) una muy buena oportunidad de demostrarnos de los que somos capaces ante un rival que ha demostrado en el torneo que es invencible en fase regular”, constató el español.

Villacampa no cae en el exceso de confianza

El estratega, aseguró que las últimas veces que se han medido estas escuadras, las capitalinas han sido superiores dentro del terreno de juego, estadísticas que no se han visto demostradas en el marcador ni en los puntos. “Hemos sido mejores en números y no en resultado, una de las claves es la concentración”, analizó.

Pero no hay exceso de confianza en el conjunto de Coapa, pues son conscientes que el equipo regiomontano se ha convertido en el rival a vencer, y no sólo por esta campaña, sino por su historia. “Es el rival a batir. El que más títulos tiene, queremos y buscamos ese lugar. América quiere ser el equipo campeón, que tiene que estar en el lugar que está el varonil”, dijo, “es el rival a batir, pero no lo digo yo, lo dicen los números, los títulos”, agregó Villacampa.

Ángel apunta a aumentar la cantidad de públicos en los partidos

Por otra parte, el mismo entrenador habló sobre lo que será jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes lo que resta del semestre como locales, recinto en el que nunca han jugado antes. “Tenemos que tener en cuenta que siempre hay una intención de que haya más público, más americanistas que nos puedan seguir.Esperemos que nos apoye la gente porque nos falta muy poquito para que termine la liga”, comentó.

Será el 15 de abril cuando América se mida a Tigres en calidad de visitante, con el objetivo de escalar posiciones en la tabla y de cortar una racha invicta; pero las Amazonas no sólo llegan invictas, sino líderes y con la mejor ofensiva y defensiva del torneo hasta el momento.

