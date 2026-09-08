¿América o Toluca? Zague y Martinoli protagonizan una ardiente discusión por definir al mejor equipo de la actualidad

La obtención de la Leagues Cup por parte del Toluca y el fracaso del América en el mismo torneo al quedar en cuarto lugar generó debate en la Mesa de Los Protagonistas entre Christian Martinoli y Zague quienes defendieron la actualidad de sus equipos y señalaron los fortalezas que los han hecho los clubes más ganadores de los últimos años.

Y es que mientras que el América consiguió el tricampeonato de la Liga BBVA MX de la mano de André Jardine, los Diablos del Toluca se han convertido en un equipo de época con Antonio Mohamed, un bicampeonato de liga, una Copa de Campeones de la Concacaf y ahora como el primer club mexicano en ganar el formato oficial de la Leagues Cup.

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América o Toluca: ¿Cuál es el mejor equipo de la actualidad en el futbol mexicano?

El debate escaló cuando Martinoli reiteró que la Leagues Cup es un torneo de menor relevancia; sin embargo, pese a eso el América no logró llegar a la Final del certamen.

"Yo soy el primero que ningunea este torneo, pero alguien lo tiene que ganar y últimamente el que lo tiene que ganar es el Toluca, así que ganamos lo que nos ponen. Yo estaba esperando a que llegaran otros equipos y nunca llegaron", dijo Martinoli en el arranque de la mesa.

"En el último año y medio el Toluca es el mejor equipo del futbol mexicano", sentenció Martinoli, a lo que Zague trató de desmeritar recordando el tricampeonato americanista.

¡Arrancaron con todo! 👀⚽



Martinoli y Zague discuten por el América y el Toluca.



¿Cuál es mejor equipo en la actualidad?



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"Esta empezando el proceso (del América), ustedes ya llevan un proceso con Mohamed de varios torneos, nosotros estamos empezando con Almada", recordó Zague.

Mientras que Zaguito reconoció el trabajo que ha realizado la directiva del Toluca de la mano del Turco Mohamed, Martinoli no tuvo reparos en aceptar que los Diablos Rojos pasaron 15 años en el abismo y sin poder levantar ningún trofeo.

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