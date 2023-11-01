¿Le ayudan? La estadística arbitral que puede presumir el América

El América es el único equipo que solo ha sido vencido una sola vez en lo que va de la temporada, el descalabro fue en la Jornada 1 ante los Bravos de Juárez. Desde ese encuentro los dirigidos por André Jardine no han conocido el sabor de la derrota, cosechando 10 triunfos y tan solo tres igualadas.

Con el inicio de la Fecha 15 del campeonato, aunque con tres partidos por disputar, Las Águilas son el único club en toda la Liga BBVA MX, al que no le han marcado un solo penal en contra, a lo largo de este Torneo Apertura 2023.

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Asimismo la escuadra azulcrema lleva tres penas máximas a favor, las cuales todas han terminado en gol, dos de estos convertidos de buena manera por Julián Quiñones y el tercero frente a Pumas, luego de que Jonathan Rodríguez fallará, pero el rebote le benefició al delantero para anotar de cualquier manera.

Por otro lado, los conjuntos más sancionados con la sanción de los 11 pasos son Chivas, Cruz Azul, Puebla y Querétaro con cinco ocasiones durante este certamen. Aunque el Rebaño Sagrado es el tercer equipo con más penaltis otorgados con la cantidad de cuatro.

A su vez, la plantilla americanista esta entre las plantillas con mejor disciplina dentro del terreno de juego, con 33 tarjetas amarillas los de Coapa se establecen como el cuarto equipo, con mejor fair-play de todo el futbol mexicano.

Atlético San Luis vs América

Este miércoles 1 de noviembre, en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de la Cuidad de México. El líder actual del balompié azteca visitará la cancha del Alfonso Lastras para alejarse aún más de sus perseguidores por el liderato del Torneo Apertura 2023.

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