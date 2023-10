América estará una jornada más de líder al golear a Pachuca

En un partido en el que el terreno de juego se vio afectado por la lluvia, América logró sumar tres puntos más ante Pachuca para permanecer una semana más en lo más alto de la tabla al llegar a 24 puntos.

El partido empezó con ambos equipos buscando el gol, pero fue hasta el minuto 42, que Henry Martín logró abrir el marcador luego de una falta fuera del área y de un potente disparo que el portero no logró rechazar de buena forma y el yucateco logró mandar el balón al fondo de las redes.

Para el segundo tiempo, en un gran contragolpe, Alejandro Zendejas logró marcar el segundo gol al minuto 59. Quiñones entró de cambio y al minuto 87 marcó el tercero luego de un terrible error del portero. Por último, en el tiempo agregado, Cabecita Rodríguez marcó el cuarto y último gol ante una mala marcación de los tuzos en el fondo.

Minuto 90: Termino el partido

90' Finalizó el encuentro, América logró ganar 4-0 ante Pachuca en el Estadio Azteca.

Minuto 93: Gol del América

93' Jonathan termina el partido al marcar el cuarto gol ante una mala salida del arquero.

Minuto 87: Gol del América

87' Quiñones consigue marcar el tercero del partido luego de un error de salida de los tuzos en el que el portero no logró cortar el balón de buena forma.

Minuto 59: Gol del América

59' Alejandro Zendejas logra marcar el segundo gol del partido en un contragolpe letal.

Minuto 42: Henry Martín abre el marcador

42' Luego de un fuerte disparo tras una falta afuera del área, el portero de los tuzos dejo el balón en el área y Henry logró mandar el balón al fondo de las redes.

Minuto 1: Arranca el partido

1' Inicia el partido

Este tres de octubre de 2023, comienza la actividad de la Jornada 11 del Apertura 2023 de la Liga BBVA MX en la que juegan Puebla vs Monterrey, Club América vs Pachuca, Necaxa vs Cruz Azul, Pumas vs Querétaro, Tigres vs Toluca y Santos vs Tijuana.

La actividad del día comenzó con el partido de Puebla vs Monterrey y termina con el juego de América vs Pachuca. El encuentro se disputará en el Estadio Azteca en punto de las 21 horas tiempo del centro de México.

Así llega América vs Pachuca

El conjunto del América llega de ganarle a Pumas con un gol de Cabecita Rodriguez. Se encuentra en el primer lugar de la tabla con 21 puntos conseguidos, seis partidos ganados, tres empates y una derrota.

Todo listo para la fecha 11 🦅 pic.twitter.com/7ALOxg3Q2c — Club América (@ClubAmerica) October 4, 2023

Mientras que Pachuca llega en el quinceavo lugar con once puntos, dos victorias, cinco empates y tres derrotas. Su último partido terminó en empate 1-1 ante Necaxa.

