América vs Atlas: alineaciones confirmadas | Jornada 8, Apertura 2024 Liga BBVA MX

América vs Atlas será uno de los partido en la jornada 8 del torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX; el compromiso se desarrollará en el Estadio Ciudad de los Deportes, recinto que en la fecha anterior fue testigo del Clásico Nacional, donde Las Águilas vencieron a Chivas por la mínima diferencia con gol de Ramón Juárez.

Las Águilas y Los Rojinegros serán los protagonistas de uno de los duelos en la jornada de media semana del Apertura 2024; además, otro de los encuentros serán Atlético San Luis vs Cruz Azul, Querétaro vs Tigres, Chivas vs León, Mazatlán vs Necaxa, entre otros.

América vs Atlas: alineaciones confirmadas | Jornada 8, Apertura 2024

La alineación de América para enfrentar a Atlas

Portero: Luis Ángel Malagón

Defensas: Israel Reyes, Néstor Araujo, Ramón Juárez y Cristian Borja

Mediocampistas: Álvaro Fidalgo, Richard Sánchez y Erick ‘Chiquito’ Sánchez

Delanteros: Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre y Javairô Dilrosun

La alineación de Atlas para enfrentar a América

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Idekel Domínguez, Hugo Nervo, Matheus Doria y Gaddi Aguirre

Mediocampistas: Raymundo Fulgencio, Ángel Márquez y Aldo Rocha

Delanteros: Mateo García, Eduardo ‘Mudo’ Aguirre y John Murillo

El historial entre América y Atlas

En los últimos 10 minutos entre América y Atlas, Las Águilas conservan un ligero dominio frente a Los Rojinegros con cuatro victoria por tres empates y tres derrotas.

La última victoria del Club América ante Atlas fue en la jornada 10 del torneo Clausura 2024; por su parte, Los Rojinegros no vencen a Las Águilas desde la jornada tres del Clausura 2022.

De acuerdo con las casas de apuestas, el Club América es favorito para llevarse la victoria en la jornada 8 contra Atlas: su paga es de -132; es decir, se tiene que apostar $132 para ganar $100; mientras que la victoria de Los Rojinegros tiene una paga de +380: se ganarían $380 por cada $100 en juego.

