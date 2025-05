América vs Cruz Azul: alineaciones confirmadas del partido de vuelta de la semifinal del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX

¡No hay día que no llegue y fecha que no se cumpla! Este domingo 18 de mayo de 2025 se juega el partido entre América vs Cruz Azul correspondiente a la vuelta de las semifinales del torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX en donde ambos equipos buscarán un boleto a la final en donde se enfrentarán al Toluca de Antonio “Turco” Mohamed.

En duelo que se celebrará en el Estadio Ciudad de los Deportes, casa provisional de las Águilas, el conjunto dirigido por André Jardine está obligado al triunfo, pues en la ida cayó por marcador de 1-0 ante la Máquina de Vicente Sánchez, y una victoria por cualquier cantidad de goles les dará el pase a la final a los de Coapa.

América vs Cruz Azul EN VIVO | Semifinal de vuelta del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX

América vs Cruz Azul, alineaciones confirmadas del partido de vuelta de la semifinal, Clausura 2025

Para el partido de vuelta entre América y Cruz Azul en las semifinales del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, los entrenadores André Jardine y Vicente Sánchez salen al campo con lo mejor que tienen disponible para buscar el pase a la gran final.

Alineación América:



Portero : Luis Ángel Malagón

: Luis Ángel Malagón Defensas : Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Cristian Borja

: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Cristian Borja Mediocampistas : Érick Sánchez, Jonathan dos Santos, Álvaro Fidalgo y Alejandro Zendejas

: Érick Sánchez, Jonathan dos Santos, Álvaro Fidalgo y Alejandro Zendejas Delanteros: Víctor Dávila y Henry Martín

Alineación Cruz Azul:



Portero : Kevin Mier

: Kevin Mier Defensas : Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco Chiquite, Jorge Sánchez y Carlos Rotondi

: Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco Chiquite, Jorge Sánchez y Carlos Rotondi Mediocampistas : Erik Lira, Charly Rodríguez, Lorenzo Faravelli y Mateusz Bogusz

: Erik Lira, Charly Rodríguez, Lorenzo Faravelli y Mateusz Bogusz Delanteros: Ángel Sepúlveda

América vs Cruz Azul, dónde ver en vivo y gratis la semifinal de vuelta del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX

El partido entre América y Cruz Azul correspondiente a la vuelta de la semifinal del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX se llevará a cabo este domingo 18 de mayo y podrás verlo en vivo y gratis a través de Azteca 7, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

América vs Cruz Azul



Fecha : Domingo 18 de mayo de 2025

: Domingo 18 de mayo de 2025 Horario : 7:05 pm tiempo del centro de México

: 7:05 pm tiempo del centro de México Sede : Estadio Ciudad de los Deportes, CDMX

: Estadio Ciudad de los Deportes, CDMX Dónde ver en vivo: Canal 7 de televisión abierta, sitio web de aztecadeportes.com

¿Qué necesitan América y Cruz Azul para clasificar a la final del Clausura 2025?

Para el partido de vuelta entre América y Cruz Azul y que definirá al rival del Toluca que el próximo domingo cierra la final en el Nemesio Díez, las Águilas están obligadas al triunfo, mientras que a la Máquina le basta con un empate.



América : Necesita ganar por cualquier marcador para avanzar a final, un empate o derrota lo dejan fuera.



: Necesita ganar por cualquier marcador para avanzar a final, un empate o derrota lo dejan fuera. Cruz Azul: Puede empatar esta noche y aún así avanzaría a la final, pero una derrota por cualquier marcador, lo deja eliminado. El empate global lo elimina debido a que el América quedó mejor posicionado en la tabla general.

