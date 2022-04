Con una ausencia, América entrena de cara al duelo vs Cruz Azul

Las Águilas del América se miden a Cruz Azul en la última jornada de la fase regular de la Liga BBVA MX , partido en el que buscan la clasificación directa y el director técnico, Fernando Ortíz cuenta con practicamente plantel completo para este cojeto en el Estadio Azteca.

El equipo dirigido por el estratega argentino, viene de una racha de seis victorias de forma consecutiva tras el triunfo de visita 0-2 sobre Tigres de la UANL en el Estadio Universitario, mientras que los pupilos del técnico perano, Juan Reynoso cayeron en casa ante el Atlético de San Luis por la mínima diferencia.

Resumen: Necaxa vs América | Jornada 12 | Clausura 2022

La única ausencia en el entrenamiento de este día en las instalaciones del Club América, fue Alejandro Zendejas, quien tuvo participación con la Selección Azteca en el duelo amistoso frente a Guatemala en Orlando, Florida este miércoles.

Se espera que este viernes, Alejandro Zendejas se pueda reincorporar y trabajar al parejo de sus compañeros y no se descarta que sea opción para el cuadro titular que el “Tano” Ortiz mande frente a la Máquina de Cruz Azul, duelo vital para ambas escuadras en sus aspiraciones por clasificar de forma directa a la siguiente ronda del balompié azteca.

Te puede interesar: Aldrete pide autocrítica a Cruz Azul antes de enfrentar al América

El atacante de las Águilas del América participó 72 minutos durante el encuentro de la Selección Mexicana y fues sustituido por Jordan Carillo, joven que milita en las divisiones menores de la Real Sociedad de España.

El conjunto azulcrema recibirá este sábado a Cruz Azul a las 21:00 horas en el Estadio Azteca, llegando en quinta posición general con 25 unidades, una más que la escuadra celeste, buscando los tres puntos que los catapulten de forma directa a la Liguilla o en otro caso el terminar en mejor posición para la ronda de reclasificación de la Liga BBVA MX.

Liguilla al momento

Clasificados de forma directa

1-Pachuca

2-Tigres

3-Puebla

4-Atlas

Te puede interesar: América pierde a delantero ante Cruz Azul por sanción y una multa

5- América vs Pumas - 12

6- Cruz Azul vs León - 11

7 - Chivas vs Atl. San Luis - 10

8 - Necaxa vs Rayados - 9