América vs Cruz Azul es una de las rivalidades más apasionadas dentro del futbol mexicano, incluso, se le ha denominado Clásico Joven debido al gran arraigo que tienen ambos equipos en no solo en la CDMX, si no en todo el país y ahora que ambos equipos se enfrentan en las semifinales del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, el debate ha vuelto a tomar un alegre sabor.

Además de que ambas aficiones toman como referencia la hegemonía del América en las finales del futbol mexicano y el reciente triunfo de Cruz Azul en la Concacaf Champions Cup para discutir o debatir, también surgen temas sobre quién tiene a los fanáticos más fieles o a los mejores jugadores.

América vs Cruz Azul, ¿quién tiene al jugador más caro en el Clausura 2025?

Otro debate que siempre sale a la luz es sobre cuál equipo tiene un mayor poder adquisitivo o cuál tiene al jugador más caro y en este tema en específico, hay leves diferencias, pues el América tiene a la plantilla más cara del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, mientras que el Cruz Azul posee al jugador más costoso del futbol mexicano.

América vs Cruz Azul, ¿quién tiene a la plantilla más cara del Clausura 2025



América: 90.95 millones de euros

Cruz Azul: 84.25 millones de euros

América vs Cruz Azul, ¿quién tiene al jugador más caro del futbol mexicano?



Álvaro Fidalgo: 8.50 millones de euros

Mateusz Bogusz: 10 millones de euros

América vs Cruz Azul, fecha, horario y dónde ver en vivo el partido de vuelta de la semifinal del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX

El partido de vuelta de la semifinal entre América y Cruz Azul en el Clausura 2025 de la Liga BBVA MX podrás verlo completamente en vivo a través de Azteca 7, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes este domingo 18 de mayo de 2025 en punto de las 7:05 pm tiempo del centro de México.