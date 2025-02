Alineaciones América vs Juárez Jornada 5 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX

Este sábado 1 de febrero del 2025, continúa la actividad de la jornada 5 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX. Se disputarán cinco encuentros lo cuales son: América vs Juárez, Chivas vs Querétaro, Pachuca vs Atlas, Monterrey vs Necaxa y Toluca vs Tigres.

Alineaciones América vs Juárez

Alineación del América

Portero: Malagón

Defensas: Borja, Juárez, Reyes y Espinoza

Mediocampistas: Cervantes, Sánchez, Rodríguez, Fidalgo y Zendejas

Delanteros: Dávila



Alineación de Juárez

Portero; Jurado

Defensas: Campillo, Orquin, Manriquez, Mosquera y Nevarez

Mediocampistas: Rodríguez, Gónzalez, Castilho y Torres

Delanteros: Estupiñan.

⚒️ ¡Estos son los XI Bravos que saltarán a la cancha para defender nuestros colores! 🛡️💚⚽️ pic.twitter.com/kWcSb3VEYv — FC Juárez (@fcjuarezoficial) February 1, 2025

Así llegan América y Juárez

El conjunto de Coapa llega invicto, con tres victoria y un empate. Se ubican en los primeros lugares de la tabla. Por otra parte, Juárez se ubica en la mitad de la tabla, registra dos victorias, un empate y una derrota.