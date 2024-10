Alineaciones confirmadas América vs Santos | Jornada 12 Apertura 2024

Continúa la actividad de la jornada 12 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX y este sábado 19 de octubre del 2024, los cuatro encuentros que se disputan son: Pachuca vs Chivas, América vs Santos, Juárez vs León y Rayados vs Tigres.

Uno de los juegos más llamativos del día es el de América vs Santos. Encuentro que se va a disputar en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Gol de Giorgos Giakoumakis: Puebla 0-1 Cruz Azul | Jornada 12 del Apertura 2024

Te puede interesar: VIDEO: Así fue la gran asistencia de Julián Quiñones para Aubameyang en la Liga Saudí

Alineaciones confirmadas América vs Santos

Alineación del América

Jardine manda la siguiente alineación buscando conseguir su quinta victoria del torneo y con la intención de subir lugares en la tabla de posiciones para pelear por un lugar directo a la liguilla.

Portero:

Defensas: Infomación en proceso

Mediocampistas:

Delanteros:

¡Nos vemos en el Cd. de los Deportes! 🦅Adquiere tus entradas y acompáñanos en nuestro partido de hoy, ¡te estaremos esperando! 💪🔥⚔️ J12 | América vs. Santos🎟️ https://t.co/F3Mac52jcg 🏟️ Taquilla puertas 10 y 15, a partir de las 14:00 horas. pic.twitter.com/NzC4ZoZLrS — Club América (@ClubAmerica) October 19, 2024

Alineación de Santos

Ignacio Ambriz busca sacar al equipo del fondo de la tabla y vencer al bicampeón del futbol mexicano.

Infomación en proceso

Portero:

Defensas:

Mediocampistas:

Delanteros:

Así llegan América y Santos

América llega en el lugar 10 de la tabla con 14 puntos. Registra cuatro victorias, dos empates y cinco derrotas. Ha recibido un total de 13 goles y ha logrado marcar 13 tantos. Con el objetivo de entrar directo a la Liguilla, van a buscar llevarse los tres puntos.

Por su parte, Santos llega en el último lugar de la tabla con ocho puntos conseguidos, han ganado dos encuentros, han empatado dos y han perdido siete. Han logrado marcar nueve goles y han recibido 19 tantos.

El 11 ideal de la Jornada 11 del Clausura 2024 con Omar Villarreal

Te puede interesar: ¡OFICIAL! El primer equipo clasificado a la Liguilla del Apertura 2024