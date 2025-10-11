América 0-1 Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la jornada 15 de la Liga BBVA Femenil hoy 10 de octubre; marcador online

Duelo de candidatos al título en la Liga MX Femenil. La jornada 15 del Torneo Apertura 2025 nos trae la visita de las Águilas del América al ‘Volcán’ para enfrentar a las líderes del certamen; Tigres. Un compromiso que parece final adelantada y que te llevaremos minuto a minuto en lo que se espera sea un partidazo.

Las Amazonas tienen 35 unidades y podrían ampliar la ventaja sobre todos los equipos que lo secundan en la tabla general. Por otro lado, la escuadra capitalina buscará dar un golpe sobre la mesa, conseguir el triunfo en patio ajeno y empatar en unidades justamente a su rival de esta noche.